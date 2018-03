Video/ Viterbese Arezzo (2-0): highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata)

Video Viterbese Arezzo (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Ai giallublu basta la bella doppietta di Jefferson.

18 marzo 2018 Fabio Belli

Video Viterbese Arezzo (LaPresse)

Dopo la finale di Coppa Italia da disputare contro l’Alessandria conquistata eliminando il Cosenza in semifinale, la Viterbese ottiene un’altra preziosa vittoria nel quadro della sua stagione, battendo due a zero un Arezzo che si ritrova a fine partita con un attacco di trentacinquenni e tanti pensieri per i problemi societari. La Viterbese prende le redini del gioco sin dall’inizio del primo tempo, ma manca agli etruschi padroni di casa il guizzo per ottenere la vittoria. L’Arezzo prova a muoversi ma è la Viterbese che con Celiento trova la deviazione vincente a fine primo tempo, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

IL SECONCO TEMPO

Nella ripresa però per i padroni di casa è un’altra musica perché sale in cattedra Jefferson, che prima trova il gol con una conclusione di controbalzo, poi trasforma un calcio di rigore fischiato per un fallo di Sabatino su Vandeputte. E’ un uno-due micidiale, che lascia senza fiato un Arezzo che paga soprattutto la propria sterilità offensiva. La Viterbese dal canto suo si accontenta del doppio vantaggio e lo gestisce al meglio in particolar modo nella mezz’ora finale, in cui di fatto i toscani non riescono a concretizzare nessuna occasione da gol. E la partita si chiude sul 2-0 per i padroni di casa che consolidano la loro posizione nel quartetto di testa del girone A di Serie C.

© Riproduzione Riservata.