Virtus Francavilla-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Francavilla-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma domenica 18 marzo 2018.

18 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Virtus Francavilla-Siracusa, LaPresse

Virtus Francavilla-Siracusa, diretta dal signor Cascone di Nocera Inferiore, domenica 18 marzo alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. La Virtus Francavilla non è scesa in campo nell'ultimo weekend di campionato, e l'ultimo impegno disputato è il pari interno senza reti contro la Paganese. Che è stato il nono match in cui i pugliesi non sono riusciti ad ottenere la vittoria. Troppo, se si pensa alla partenza che la squadra era riuscita a trovare in questo campionato, dopo l'ottima performance nella scorsa stagione che era stata la prima del club nei campionati professionistici. Di fronte la Virtus Francavilla si troverà un Siracusa in realtà non particolarmente brillante nell'ultimo periodo, sceso al quinto posto in classifica, in coabitazione con Juve Stabia e Rende, dopo le ultime due sconfitte consecutive (entrambe subite con il punteggio di zero a uno) contro Catania e Casertana.

La giornata di campionato prevede proprio lo scontro diretto tra Juve Stabia e Rende del quale gli aretusei potrebbero approfittare per rilanciarsi almeno al quinto posto solitario, ma bisognerà innanzitutto rivitalizzare un attacco che nelle ultime partite non è riuscito a incidere. Solo il Rende tra le prime otto in classifica del girone C di Serie C ha segnato meno del Siracusa, bisognerà valutare quale delle due squadre avrà maggiori stimoli, considerando che anche la Virtus Francavilla, nonostante il periodo no, mantiene sette punti di vantaggio sulla zona play out.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida tra la Virtus Francavilla e il Siracusa non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA SIRACUSA

Le probabili formazioni: la Virtus Francavilla scenderà in campo con Albertazzi in porta, Prestia schierato in posizione di terzino destro e Albertini schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Maccarone e De Toma giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio a Biason come laterale di destra, mentre l'esterno laterale sarà Partipilo con Sicurella, Forolunsho e Triarico schierati come centrali di centrocampo. Anastasi sarà confermato come unica punta di ruolo della formazione pugliese. Risponderà il Siracusa con Tomeni in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Daffara, Altobelli, Giordano e Liotti. Toscano e Palermo saranno impiegati come vertici arretrati di centrocampo, mentre Catania, Marotta e De Silvestro saranno i vertici avanzati sulla mediana, in appoggio offensivo all'unica punta Bernardo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

La Virtus Francavilla affronterà tatticamente la sfida con un 4-5-1 al quale risponderò il 4-2-3-1 del Siracusa. Il match d'andata di questo campionato ha fatto registrare una vittoria di misura da parte dei siciliani, uno a zero con gol decisivo messo a segno da Catania nel primo tempo. L'ultimo precedente in Puglia tra le due formazioni è quello del 17 dicembre 2016, e in quel caso fu la Virtus Francavilla ad avere la meglio, tre a uno con la travolgente tripletta di Abate per i padroni di casa, con gli aretusei che avevano momentaneamente raggiunto il pareggio grazie a una rete di Palermo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 2.30 con Bwin, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.10 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.60 l'over 2.5 e 1.42 l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.