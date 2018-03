Carpi-Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi-Pro Vercelli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie B in programma al Cabassi lunedì 19 marzo 2018.

19 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Carpi-Pro Vercelli, LaPresse

Carpi-Pro Vercelli, diretta dal signor Fourneau di Roma, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà il programma della decima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Il Carpi ha chiuso le maglie della difesa e i risultati si stanno facendo vedere. Dopo due pareggi senza reti consecutivi contro l’Entella e il Cesena, nel recupero di martedì scorso a Pescara la squadra allenata da Calabro è tornata alla vittoria grazie ad una rete messa a segno da Sabbione. Marcatura estremamente importante col Carpi che è ora tornato a due punti di distanza dalla zona play off, ma si è soprattutto messo alle spalle una dote di punti rassicurante, otto, nei confronti del Cesena quintultimo e conseguentemente dalla zona play out.

E’ quartultima invece la Pro Vercelli che continua a perseguire la politica dei piccoli passi, la formazione piemontese infatti strappando sabato scorso un preziosissimo punto a Bari nei minuti di recupero, ha ottenuto il suo quinto pareggio consecutivo. Si tratta però anche del settimo risultato utile consecutivo per la formazione allenata da Grassadonia, che precedentemente aveva battuto Ascoli e Cremonese prima di questa serie di cinque “X”. La salvezza diretta è ancora lontana, ma la risalita dei piemontesi sembra lenta ma inesorabile e potrebbe far saltare il banco in una lotta per non retrocedere che resta equlibratissima, e che al momento coinvolge almeno undici squadre nel campionato di Serie B.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Carpi Pro Vercelli potrà essere seguito in diretta tv in esclusiva dagli abbonati Sky, che potranno collegarsi sui canali numero 206 e 251 del satellite (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD), con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile collegandosi sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PRO VERCELLI

Le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo stadio Cabassi di Carpi. Emiliani padroni di casa in campo con Colombi tra i pali e una difesa a tre composta dal portoghese Anibal, da Poli e da Ligi. A centrocampo spazio allo sloveno Jelenic, al senegalese Mbaye e a Sabbione nella zona centrale di centrocampo, mentre il tedesco Pachonik sarà l'esterno laterale di destra e Di Chiara l'esterno laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem Melchiorri-Garritano per i biancorossi. Risponderà la Pro Vercelli con Pigliacelli a difesa della porta e una difesa a tre con Berra, Bergamelli e Gozzi schierati dal primo minuto. A centrocampo spazio a Germano, Vives e Castiglia per vie centrali, mentre Mammarella avrà il compito di presidiare la fascia destra e Ghiglione sarà l'esterno laterale mancino. In attacco, al fianco del senegalese Kanouté sarà confermato Morra, autore del gol del preziosissimo pareggio al novantaduesimo minuto per i piemontesi in casa del Bari sabato scorso.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli di riferimento delle due squadre non cambieranno, tatticamente il Carpi di Calabro sarà schierato con il 3-5-2, stessa identica scelta della Pro Vercelli allenata da Grassadonia. Da segnalare tra i precedenti come le ultime quattro partite tra emiliani e piemontesi, dal 2015 a oggi, siano terminate tutte con il risultato di zero a zero, compreso il match d’andata di questo campionato disputato allo stadio Piola di Vercelli lo scorso 21 ottobre. Il Carpi ha battuto per l’ultima volta in casa la Pro Vercelli con l’uno a zero del 4 ottobre 2014, gol decisivo messo a segno da Di Gaudio. La Pro Vercelli ha espugnato per l’ultima volta lo stadio Cabassi di Carpi ai tempi in cui le due squadre militavano in Lega Pro, il 10 giugno 2012 nella finalissima play off che regalò una storica promozione alla Pro. Carpi in vantaggio con Ferretti, risultato poi ribaltato dalle reti di Modolo, Iemmello e Malatesta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalina proposta a una quota di 2.10 da Bwin, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 3.80 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.70 e a una quota di 1.43.

© Riproduzione Riservata.