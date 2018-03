Casertana Fondi/ Streaming video e diretta Rai.tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

19 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Casertana-Fondi, LaPresse

Casertana-Fondi, diretta dal signor Mei di Pesaro, lunedì 19 marzo 2018 alle ore 20.45, sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Sfida tra due squadre in ripresa, con la Casertana reduce da sei risultati utili consecutivi in campionato e soprattutto da tre vittorie nelle ultime quattro partite di campionato. Dieci punti che hanno proiettato la formazione campana fuori dalla bagarre della lotta per la salvezza, con i rossoblu che fino a non molte settimane fa si trovavano invischiati nella zona play out e che invece ora sono a sei punti di distanza dal quartultimo posto occupato dalla Paganese. Importantissimo anche l'ultimo successo a Siracusa, peraltro contro una formazione ai piani alti della classifica del girone C di Serie C.

Di fronte la Casertana si troverà un Fondi che a sua volta ha fatto registrare un acuto importante che ha interrotto una lunga serie positiva. La vittoria interna contro l'Andria, peraltro in uno scontro diretto per la salvezza, è stata ossigeno puro per una formazione che nelle precedenti nove partite di campionato era riuscita a racimolare solamente due pareggi. La corsa salvezza è ancora complicata ma in un colpo solo il Fondi ha incrementato il vantaggio sull'Akragas ultimo (il che potrebbe portare alla disputa di una sola gara di play out nel girone C) e ha sorpassato i pugliesi in classifica, alimentando così le speranze di permanenza tra i professionisti per il terzo anno consecutivo.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida si potrà seguire in diretta tv collegandosi sul digitale terrestre in chiaro di RaiSport, canale 57 (numero 557 in HD), ma la diretta streaming video via internet sarà visibile o sul sito www.raiplay.it selezionando il canale di riferimento, oppure come sempre con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

CASERTANA FONDI, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA FONDI

Le probabili formazioni che si confronteranno allo stadio Pinto di Caserta. I padroni di casa rossoblu scenderanno in campo con Forte tra i pali e una difesa a tre composta da Meola, Lorenzini e dal ceko Polak. A centrocampo spazio a D'Anna, De Rose e Romano, mentre sulla fascia destra si muoverà Finizio e sulla corsia laterale di sinistra sarà schierato Pinna. In attacco ci sarà l'argentino Alfageme al fianco di Tuchetta, match winner nell'ultimo match disputato dai rossoblu a Siracusa. Risponderà il Fondi con il numero uno albanese Elezaj in porta, mentre i tre di difesa saranno Ghinassi, Polverini e Mangraviti. Vastola sarà l'esterno di fascia destra e Paparusso sarà l'esterno laterale mancino, mentre i centrali di centrocampo saranno Corticchia, Ricciardi e De Martino. In attacco, confermato il tandem Corvia-Mastropietro.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno con moduli speculari, con il 3-5-2 che sarà la scelta tattica sia della Casertana, sia del Fondi. Il match d'andata di questo campionato allo stadio Purificato è terminato con un pari a reti bianche, mentre l'ultimo precedente a Caserta è datato 30 ottobre 2016, uno a uno il risultato finale con vantaggio iniziale di Carlini e pareggio dei fondani firmato da Albadoro. La Casertana ha invece vinto a Fondi il 18 marzo del 2017, due a uno con rigore di Ciotola e gol di Corado (per i pontini a segno Albadoro su rigore).

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 1.83 con William Hill, mentre Bwin propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a 4.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.16 l'over 2.5 e 1.62 l'under 2.5.

