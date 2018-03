Cosenza Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Lecce: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 19 marzo 2018.

19 marzo 2018 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Lecce, LaPresse

Cosenza-Lecce, diretta dal signor Amabile di Vicenza, si gioca lunedì 19 marzo 2018 alle ore 20.00; sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone C. Una sfida tra due piazze molto calde nel girone C di Serie C. Per i silani, dopo una grande rimonta in classifica l'ultimo periodo ha regalato meno soddisfazioni. Solo due punti per i calabresi negli ultimi sei match di campionato, con cinque pareggi e una sconfitta. In più, la mancata rimonta contro la Viterbese in semifinale di Coppa Italia di Serie C, con gli etruschi che si sono guadagnati l'accesso alla fase finale della competizione. Al Cosenza resta comunque l'obiettivo concreto dei play off da rincorrere in campionato, e di una vittoria da ritrovare dopo l'ultima ottenuta il 21 gennaio scorso, nel match casalingo contro il Matera.

Al San Vito-Marulla arriverà però la capolista del campionato, un Lecce che mantiene ancora sette punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici, il Trapani ed il Catania, pur con una partita disputata in più. Dopo l'ultimo pari interno senza reti contro il Matera, i salentini sono arrivati ad ottenere una vittoria, due pareggi ed una sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato, un ruolino di marcia che rappresenta comunque un rallentamento per la prima della classe. Serve un risultato positivo su un campo difficile, per cercare di diradare le preoccupazioni dei tifosi che vogliono dimenticare le beffe degli ultimi sei anni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida del San Vito tra il Cosenza e il Lecce, che si gioca al San Vito lunedì sera, non si potrà seguire in diretta tv, ma la diretta streaming video via internet sarà visibile con un abbonamento al sito elevensports.it, oppure acquistando sul portale la visione del match come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA LECCE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio San Vito-Marulla: i padroni di casa del Cosenza schiereranno Saracco tra i pali e una difesa a tre composta da Dermaku, Pasqualoni e Idda. A centrocampo Corsi sarà l'esterno laterale di destra e l'uruguaiano Ramos sarà l'esterno laterale di sinistra, mentre Palmiero, Calamai e Bruccini si muoveranno per vie centrali. In attacco, coppia titolare composta da Perez e dal nigeriano Okereke. Risponderà il Lecce con Perucchini estremo difensore, Lepore impiegato in posizione di terzino destro e Di Matteo impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Marino e Cosenza saranno i due centrali della retroguardia. Arrigoni, Armellino e l'ungherese Selasi saranno schierati titolari nel terzetto di centrocampo, Mancosu sarà impiegato come trequartista alle spalle della coppia d'attacco con Saraniti e il lituano Dubickas schierati dal primo minuto.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, al 3-5-2 del Cosenza risponderò il 4-3-1-2 del Lecce. All'andata allo stadio Via del Mare, casa dei salentini, i giallorossi si sono imposti di misura grazie a un gol realizzato da Mancosu nella ripresa. Pari a reti bianche nell'ultimo match di campionato disputato a Cosenza, il 2 aprile 2017. Al 15 marzo 2015 risale invece l'ultima affermazione interna del Cosenza contro il Lecce, uno a zero con gol decisivo messo a segno da Calderini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda le scommesse sul match, i bookmaker quotano la vittoria interna 3.39 con Bet365, mentre Bwin propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 2.15 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati nel corso della partita, Unibet quota 2.00 l'over 2.5 e 1.72 l'under 2.5.

