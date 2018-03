Gaetano Miccichè eletto nuovo presidente Lega Serie A/ Votato all'unanimità, ecco chi è

Finalmente la Lega Serie A ha un nuovo presidente: Gaetano Miccichè è stato eletto all'unanimità, succede ufficialmente a Maurizio Beretta dopo il doppio periodo di commissariamento

19 marzo 2018 Claudio Franceschini

Gaetano Miccicché con Giovanni Malagò (da Twitter)

E’ Gaetano Miccichè il nuovo presidente di Lega Serie A: finalmente è stato eletto un nuovo “padrone” della Lega, alla presenza anche di Andrea Agnelli in rappresentanza della Juventus, di Aurelio De Laurentiis (Napoli), Enrico Preziosi (Genoa), dell’Amministratore Delegato del Milan Marco Fassone e del Direttore Finanziario dell’Inter Giovanni Gardini. E’ stato eletto all’unanimità, che peraltro era la conditio sine qua non per arrivare alla nomina: anche Claudio Lotito, che era su altre posizioni, ha dovuto piegarsi al volere della maggioranza e così Miccichè ha potuto effettuare il consueto giro di strette di mani e congratulazioni ricevute da parte dei presidenti delle squadre di Serie A. Ci è dunque voluto poco da quando la Lega era stata commissariata: questo grazie al lavoro svolto da Giovanni Malagò, presidente del Coni e commissario straordinario in questo periodo - a seguito del termine del mandato di Carlo Tavecchio, che a sua volta aveva commissariato la Serie A da presidente della Lega Calcio. La crisi che aveva colpito il calcio italiano sembra dunque in fase di ripristino; certo restano da risolvere alcuni problemi, ma questo è un primo passo verso la normalizzazione delle cose. Sicuramente bisognerà mettere d’accordo tutti sui diritti tv: entro venerdì Mediapro dovrà versare 50 milioni e garantire una fidejussione che supera il miliardo di euro per poi entrare in trattativa con Sky e gli altri enti.

CHI E’ GAETANO MICCICHE’

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha commentato la nomina di Miccichè dicendo di non conoscerlo personalmente, ma di sapere che è “un grande banchiere e una persona di spessore, inoltre ama il calcio e oggi ci serve una persona così, ha tutti i requisiti per rappresentarci”. Palermitano di 67 anni, dal marzo 2016 è presidente di Banca IMI; laureato in giurisprudenza, ha poi conseguito presso l’Università Bocconi (Milano) un Master in Business Administration e ha svolto vari ruoli di direzione presso tante aziende, per esempio è stato AD e Direttore Generale di Olcese S.p.A. Come banchiere è stato Direttore della Large Corporate e Structured Finance presso Banca Intesa; poi è entrato in Banca Intesa Sanpaolo (Direttore Generale, Responsabile Divisione Corporate & Investment Banking). Già membro del CdA di Alitalia e di quello di Telecom Italia. Oggi entra ufficialmente nel mondo del calcio: senza considerare il periodo di commissariamento, Miccichè diventa il secondo presidente nella storia della Lega Serie A nata nel luglio 2010, quando è avvenuta la scissione della precedente Lega Calcio che curava gli interessi di Serie A, Serie B e Serie C. Prima di lui c’era stato Maurizio Beretta, in carica per due mandati e per un totale di quasi sette anni (in realtà poco meno di otto, considerando appunto il periodo precedente con l’antico organismo).

