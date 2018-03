Giro di Catalogna 2018/ 1^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (oggi 19 marzo)

Diretta Giro di Catalogna 2018 1^ tappa streaming video e tv: percorso, orario e vincitore delal prima frazione della corsa spagnola. I favoriti (oggi 19 marzo)

19 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro di Catalogna - LaPresse

Comincia oggi il Giro di Catalogna 2018. L’appuntamento per l’UCI World Tour è dunque per questa corsa ricca di fascino e tradizione, la cui prima edizione risale addirittura al 1911. Basterebbe già questo dato per illustrare l’importanza della Volta a Catalunya, come si chiama nella lingua locale (rigorosamente non in spagnolo). Oggi si disputa la prima tappa, con partenza e arrivo a Calella e un percorso di 152,3 km considerato di media montagna. D’altronde di pianura ce ne sarà pochissima nelle sette tappe che ci attendono da qui a domenica, come è nella tradizione del Giro di Catalogna. Di conseguenza saranno gli uomini da grandi giri i protagonisti più attesi: in particolare il tridente della Movistar, che schiera Nairo Quintana, Alejandro Valverde e anche Marc Soler, di recente vincitore della Parigi Nizza. Molto ambiziosa anche la Mitchelton-Scott che schiererà al via Esteban Chaves ed i fratelli Adam e Simon Yates. Attenzione naturalmente pure alla UAE Team Emirates che presenta in Catalogna Fabio Aru (l’uomo naturalmente più atteso in ottica italiana) e Daniel Martin. Ecco poi Thibaut Pinot (Groupama FDJ), Davide Formolo (BORA Hansgrohe), Sergio Henao (Sky), Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) e Louis Meintjes (Dimension Data), sicuramente un elenco di assoluto prestigio per una corsa che non proporrà né tappe pianeggianti - anche se oggi potrebbe scapparci una volata - né cronometro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DI CATALOGNA

Il Giro di Catalogna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento per la prima tappa oggi sarà a partire dalle ore 15.45, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questo pomeriggio ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

PERCORSO 1^ TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2018

La prima tappa del Giro di Catalogna 2018 avrà dunque partenza ed arrivo a Calella, come ormai un classico per la corsa iberica, la cui prima tappa termina a Calella fin dal 2012, dunque per il settimo anno consecutivo. Il tracciato misurerà 152,3 km e l’unica salita di giornata sarà il tradizionale Port de Collsacreu (GPM di terza categoria) lungo 8,5 chilometri con una pendenza media del 2,5%. Una ascesa dunque decisamente semplice, che però collocata a 18 km dall’arrivo fungerà sicuramente da trampolino di lancio per gli attacchi di chi vorrà evitare un arrivo in volata. L’orario di partenza è fissato per le 13.30, considerato che si tratta di una tappa piuttosto breve e non molto impegnativa. I velocisti non sono molti in questa Volta a Catalunya: se si dovesse arrivare allo sprint, il nome di spicco potrebbe essere quello del francese Nacer Bouhanni (Cofidis), che è stato costretto a saltare la Milano Sanremo per scelta della squadra, essendo reduce da un infortunio, e proverà dunque oggi pomeriggio a dimostrare che avrebbe potuto partecipare anche alla Classicissima cercando un successo sul traguardo di Calella, sul quale ha già vinto nel 2016. Tra i possibili rivali citiamo Sam Bennett (BORA Hansgrohe) e il nostro Niccolò Bonifazio (Bahrain Merida).

