Italia, Di Biagio/ Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui anche per aggregare

Italia, Di Biagio in conferenza stampa: “Balotelli out? Nessuna chiusura. Futuro? Non è importante. Buffon qui anche per aggregare”. Le ultime notizie sul ct ad interim della Nazionale

19 marzo 2018 Silvana Palazzo

Italia, Di Biagio (Foto: LaPresse)

La Nazionale italiana si prepara in vista delle amichevoli con Argentina e Inghilterra, intanto il ct ad interim Gigi Di Biagio allontana i discorsi sul suo futuro. La conferma alla guida degli azzurri «non è importante». Il suo obiettivo è sfruttare al massimo la chance che ha ricevuto: «È innegabile che mi giochi qualcosa ma non è la priorità». Il presente parla di due amichevoli, quelle con Argentina e Inghilterra, da dove l'Italia deve ripartire per rilanciarsi. In conferenza stampa oggi ha parlato anche di Mario Balotelli, che non è stato inserito nella lista dei convocati: «La non convocazione è una scelta mia, ho pensato che in questo momento fosse meglio così. Ma non è una chiusura totale e non ci sarà mai. Ho valutato questa cosa così, continuerò a seguirlo, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi, ma oggi ho fatto questa scelta». Al suo fianco in sala stampa il vice commissario della Figc, Alessandro Costacurta, che prima di tirare le somme vuole vedere il calcio italiano tornare ai livelli di un tempo. «Qui tutti vogliono che la Nazionale giochi bene, a prescindere dal futuro».

ITALIA, DI BIAGIO: IL DOLORE PER ASTORI E IL RUOLO DI BUFFON

Inevitabile la parentesi in conferenza stampa sulla morte di Davide Astori, una ferita impossibile da rimarginare: «C'è qualcosa di strano, ma stiamo cercando di normalizzare altrimenti diventa devastante. È quello che stiamo facendo con i più anziani, riportare tutto a qualche mese fa e non è semplice», ha dichiarato il ct azzurro ad interim Gigi Di Biagio. L'allenatore della Nazionale ha parlato anche della convocazione di Gianluigi Buffon, che dopo la mancata qualificazione ai Mondiali aveva annunciato l'intenzione di non vestire più la maglia azzurra. «Gigi forse è anche qui per aggregare, ma è qui per giocare, per aiutarmi, può dare qualcosa in più, un valore aggiunto dentro e fuori dal campo. Non so poi se giocherà una o due partite, non è un problema, io devo fare quello che mi sento rispetto a quello che vedo, non quello che leggo». E sull'esclusione di Mario Balotelli precisa che non ci sono motivazioni politiche: «Dal punto di vista del comportamento lui non ha fatto nulla e continuerò a seguirlo come ho fatto finora».

