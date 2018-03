Video/ Catania Reggina (2-1): highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata)

Video Catania Reggina (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Ci pensa Curiale a portare gli etnei alla vittoria con una doppietta.

Video Catania Reggina (LaPresse)

Il Catania batte 2-1 al “Massimino” una Reggina sempre più in crisi e continua la sua rincorsa in classifica al Lecce capolista: il punteggio, tuttavia, non rispecchia né il dominio territoriale avuto dalla squadra di Lucarelli, né tantomeno il rischio corso proprio dai padroni di casa che, nel finale, sono andati vicini a regalare un clamoroso pareggio agli ospiti. Mattatore del pomeriggio è stato il n.11 rossoazzurro, Curiale, con una doppietta (un gol all’inizio di ciascuna delle due frazioni) che ha tramortito la squadra di Maurizi: eppure, nel finale, è bastato un gol di Laezza sugli sviluppi di un calcio d’angolo (la situazione di gioco in cui gli amaranto sono apparsi complessivamente più pericolosi) per far vacillare le certezze del Catania e far vivere al pubblico di casa dieci minuti thrilling. Infatti, prima che gli ospiti rimanessero in 10 a causa dell’espulsione di Condemi, era stato il n.1 Pisseri a salvare su Armeno, negando un letale uno-due alla stessa Reggina che, ad ogni modo, esce ancora una volta sconfitta e allunga a nove gare il periodo di digiuno da vittorie.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del match che il Catania ha vinto per 2-1 sulla Reggina tra le mura amiche, il tecnico Cristiano Lucarelli ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori e, nonostante il successo, ha posto pure l’accento su alcuni aspetti che non gli sono piaciuti. “Abbiamo pensato troppo a controllare la partita” ha spiegato ai microfoni in sala stampa l’ex bomber che ha militato nelle fila di Torino e Livorno, aggiungendo che questo atteggiamento non gli è andato giù e che non si possono concedere agli avversari gli ultimi minuti facendo accademia. “Sul 2-0 abbiamo staccato la luce e siamo andati in difficoltà: ma noi abbiamo delle caratteristiche che non ci permettono di gestire le gare” ha aggiunto Lucarelli, portando a parziale giustificazione di questo atteggiamento il fatto che “ha pesato anche l’atmosfera strana della giusta protesta dei nostri tifosi”. Per quanto riguarda invece il suo collega, Agenore Maurizi, l’allenatore della Reggina ha fatto buon viso a cattivo gioco in mixed zone nonostante l’ennesima sconfitta: “All’inizio abbiamo fatto fatica, ma poi siamo riusciti a tornare in partita” ha ammesso il tecnico amaranto, ricordando anche che le due reti del Catania sono arrivate “per nostre disattenzioni” e poi aggiungendo che “non ci voleva l’espulsione di Condemi, dato che stavamo per iniziare il forcing finale, ma ora dobbiamo solo pensare a preparare al massimo la gara del prossimo giovedì”.

