Video/ Crotone Roma (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata)

Video Crotone Roma (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata di Serie A. El Shaarawy e Nianggolan portano al successo i giallorossi.

19 marzo 2018 Umberto Tessier

Video Crotone Roma (LaPressse)

La Roma espugna il campo del Crotone grazie alle reti di El Shaarawy nella prima frazione e Nainggolan che, con un tiro nell'angolino basso da fuori area, chiude la contesa. La compagine di casa ci ha provato ma, causa imprecisione degli attaccanti, e la solita bravura di Alisson, non hanno trovato la rete che poteva riaprire la contesa. Nel corso della partita è stato espulso Walter Zenga per proteste, il tecnico non è stato soddisfatto dell'arbitraggio di Luca Banti. Il Crotone, con questa sconfitta, torna in piena zona retrocessione superata da Spal e Sassuolo. La Roma conferma il terzo posto rispondendo alla larga vittoria dell'Inter in casa della Sampdoria. Alla ripresa del campionato la Roma andrà a Bologna mentre il Crotone farà visita alla Fiorentina.

LE STATISTICHE

Andiamo ad analizzare i numeri del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla a favore della Roma grazie ad un 56% contro il 44% della compagine calabrese. Cinque le parate di Cordaz, tra cui due decisive, contro i tre interventi di Alisson che hanno salvato la Roma. Match che non ha offerto tantissime emozioni considerando i cinque tiri dei padroni di casa contro i nove della Roma. Questi invece i numeri personali. Dzeko ha tirato due volte in porta mentre Nainggolan ha imbeccato due volte i compagni di squadra. Martella ha recuperato sei palloni mentre Bruno Peres sei. Federico Ricci, otto palloni, e Gerson, sette, sono stati invece i più imprecisi.

LE DICHIARAZIONI

Walter Zanga, allenatore del Crotone, ha parlato cosi nel post partita a Premium Sport, le dichiarazioni sono state raccolte da tuttomercatoweb: "Di palle gol ne abbiamo avute abbastanza e non siamo riusciti a buttarla dentro, questo deriva da una cattiveria che dobbiamo avere ancora più alta. Nel primo tempo è stata una gara molto equilibrato, non abbiamo patito e non siamo stati presi a pallonate, abbiamo fatto il nostro calcio senza rinunciare a giocare. Alisson? Quando un portiere è cosi bravo va sottolineato. Classifica? Dobbiamo ancora recuperare una partita. Non c'è una situazione che possa creare scompensi o creare preoccupazioni, il calcio è bello perchè ogni domenica ti dà un'opportunità di crescita. Abbiamo ancora delle partite davanti, sapevamo che avremo dovuto lottare fino alla fine". Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto al termine della vittoria contro il Crotone ai microfoni di Sky Sport: "Oggi siamo stati bravi nel primo tempo, abbiamo aspettato il momento giusto. L’unico modo per entrare era creare superiorità sugli esterni. Abbiamo rischiato qualcosina, il campo non ha aiutato il nostro palleggio. Dobbiamo essere più bravi e meno superficiali. Dovevamo essere più bravi a chiuderla. In campionato nelle ultime sette gare abbiamo fatto sei vittorie. La squadra è in crescita, dal punto di vita della continuità. Dobbiamo migliorare per affrontare gare più importanti. È verissimo, tante squadre che hanno giocato in Champions hanno avuto difficoltà. Ho preferito mettere in campo giocatori che avevano più voglia".

CROTONE ROMA, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

© Riproduzione Riservata.