Video/ Milan Chievo (3-2): highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata)

Video Milan Chievo (risultato finale 3-2). highlights e gol della partita giocata a San Siro, valida nella 29^ giornata di Serie A. Andrè Silva salva i rossoneri nella ripresa.

19 marzo 2018 Federico Giuliani

Video Milan Chievo (LaPresse)

Milan-Chievo termina con il risultato di 3-2 in favore dei rossoneri. Gli uomini di Gattuso riscattano la sconfitta di Europa League contro l'Arsenal e mettono in cassaforte altri tre punti pesantissimi per il sogno Champions. Andiamo con ordine perché al 9' la strada per il Diavolo è già in discesa. Kessie sfonda sulla destra e scarica un traversone respinto da Sorrentino sui piedi di Calhanoglu. A porta vuota il turco non può sbagliare. Il Milan si addormenta e il Chievo prima pareggia i conti con Stepinski, poi mette la freccia un minuto più tardi con Inglese. Al 32' Giaccherini se ne va a Borini e regala al compagno un pallone da spingere in fondo al sacco; al 33' Inglese sfonda la porta di Donnarumma con un bolide da vedere e rivedere. Il Diavolo reagisce con due tentativi non andati a buon fine di Calhanoglu e Suso. Nella ripresa Cutrone pareggia i conti al 52', quando raccoglie una respinta di Sorrentino su tiro di Biglia. Dovranno passare altri minuti prima che il Var convalidi la marcatura del giovane attaccante rossonero. A questo punto il Milan ci crede e trova il 3-2 con André Silva, che dagli sviluppi di un corner trova il secondo gol consecutivo dopo il sigillo realizzato domenica scorsa al Genoa. Nel finale, in pieno recupero, i padroni di casa potrebbero chiudere in bellezza. Tomovic allunga il braccio su un cross di Calhanoglu e, con l'ausilio del Var, l'arbitro Mariani assegna il rigore al Milan. Dagli undici metri Kessie si fa però parare il penalty da Sorrentino. Finisce qui, con il Milan in festa. Andiamo adesso a dare un'occhiata alle statistiche più importanti della gara: il possesso palla sorride ai rossoneri con il 72% a fronte del 28%. Il Diavolo ha realizzato 13 tiri, di cui 7 in porta; per il Chievo soltanto 3 tiri, di cui 2 trasformati in gol. Angoli: 10 a 1 per il Milan, che fra l'altro ha pure sbagliato un calcio di rigore. Otto i cartellini gialli estratti: 5 per il Chievo, 3 per il Milan.

LE DICHIARAZIONI

Al termine di Milan-Chievo ecco quanto dichiarato da Patrick Cutrone ai microfoni di Premium Sport. L'attaccante rossonero ha segnato il momentaneo 2-2 con un gol "alla Inzaghi". Queste le sue parole: "Era importantissimo vincere, erano tre punti fondamentali. Siamo stati bravi a reagire e a vincere la partita. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Poi nel secondo tempo abbiamo reagito e siamo riusciti a portarla a casa. Qualificazione in Champions? Noi ci crediamo tanto, ma pensiamo partita dopo partita. Pensiamo a fare i tre punti": Queste invece le parole di Gattuso: "Sapevamo che avremmo faticato. C'è grande disponibilità anche se non tutti erano al 100%. Abbiamo sbagliato tanto perché il nostro possesso palla era molto elevato. Oggi ci è andata bene. Adesso dobbiamo recuperare energie. Non possiamo sbagliare se vogliamo giocarci un posto in Champions. La squadra non è brillantissima ma ha grande voglia e mentalità".

