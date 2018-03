Video/ Torino Fiorentina (1-2): highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata)

19 marzo 2018 Fabio Belli

E’ stato il VAR il grande protagonista del match fra Torino e Fiorentina. All’inizio e alla fine, visto che il match è partito con un calcio di rigore prima concesso e poi revocato dall’arbitro Gavillucci di Latina, per un fallo di Moretti su Simeone. Accade il contrario al 13’ quando un fallo di mano di De Silvestri viene rilevato dall’assistente video. Dal dischetto per i viola si presenta Veretout, che si fa però ipnotizzare da Sirigu. Nel primo tempo però il Torino crea ben pochi pericolo e lo stadio non gradisce affatto la staticità dei granata, anche se i viola scontano un po’ la delusione per la grande occasione fallita e ci provano poco in avanti.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione della partita non cambia, tanti errori di misura da parte del Torino e una scelleratezza di Acquah permette a Veretout di rubare palla e involarsi verso Sirigu, stavolta senza sbagliare la grande occasione. Al 14’ Fiorentina in vantaggio e Torino che tenta il tutto per tutto con l’ingresso in campo di Ljajic. E proprio il serbo al 41’ scodella una gran palla in area su punizione, sul quale Belotti festeggia il traguardo del gol numero 50 in Serie A con una girata che fa tirare un sospiro di sollievo a Mazzarri, ma solo per pochi minuti. Nel recupero ancora fallo di mano in area, stavolta di Ansaldi, ed è ancora VAR: dopo la review Gavillucci concede un secondo rigore alla Fiorentina, che stavolta Thereau non sbaglia. Le speranze europee dei viola restano vive, quelle del Toro naufragano definitivamente dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

