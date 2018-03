Video/ Trapani Bisceglie (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 30^ giornata)

Video Trapani Bisceglie (risultato finale 2-2): highlights e gol della partita valida nella 30^ giornata di Serie C. Decisiva la doppietta di D'Ursi per gli ospiti.

Video Trapani Bisceglie (LaPresse)

E’ finita 2-2 la partita tra Trapani e Bisceglie. Pugliesi avanti con D’Ursi, i padroni di casa la ribaltano con Silvestri e Polidori e infine ancora D’Ursi in gol per il pareggio. I prossimi impegni vedranno i granata giocare in casa contro l’Akragas mentre il Bisceglie giocherà ancora in Sicilia: stavolta al Massimino di Catania. CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS DI TRAPANI BISCEGLIE (2-2)

SINTESI PRIMO TEMPO

Trapani in campo con il 3-5-2. In porta Furlan, protetto da Drudi, Fazio e Silvestri. A centrocampo da destra verso sinistra Marras, Palumbo, Scarsella, Corapi e Visconti. In attacco Murano e Polidori. Si schiera a specchio il Bisceglie. Tra i pali Crispino, in difesa Petta, Markic e Jurkic. A centrocampo da destra verso sinistra Delvino, Risolo, Montinaro, Toskic e Giròn. In attacco D'ursi e Jovanovic. Subito pericolosi i siciliani. Polidori si invola sulla sinistra e mette in mezzo un bel cross: nell'area piccola accorre Marras che in spaccata non riesce a tener bassa la sfera. Il Bisceglie risponde con Montinaro. Grande azione del centrocampista che si incunea in area e mette in area un pericoloso cross verso D'Ursi: provvidenziale Fazio che mette in corner. Poco dopo i pugliesi ci riprovano con Jovanovic. Occasione sfumata per il Bisceglie sugli sviluppi di un lungo traversone respinto dalla difesa trapanese: sul pallone si avventa in solitudine Jovanovic che è però troppo pigro nel controllo e si fa rapidamente recuperare da Scarsella. Ci prova Marras. Conclusione da poco fuori l'area da parte dell'esterno che riceve uno scarico all'indietro da parte di Drudi. Palla alta, sarà rimessa dal fondo per il Bisceglie. Brividi alla mezzora per i pugliesi. Errore nel centrocampo del Bisceglie e contropiede del Trapani in 3 contro 3. Il centrocampista Palumbo ha due alternative di passaggio ma tarda troppo il servizio per i compagni, favorendo il ritorno dei difensori. Risponde Scarsella. Cross di Marras in area e girata di testa da fermo del centrocampista, che colpisce male la sfera mancando la porta da distanza ravvicinata. Al 36esimo gli ospiti passano in vantaggio. Conclusione da dentro l'area di piatto destro del numero 7 che mette di precisione sul palo più lontano. Vantaggio del Bisceglie dopo un inizio piuttosto difficoltoso. Il Trapani reagisce e prima dell'intervallo pareggia. Bella punizione battuta da Palumbo che col sinistro riesce a dare un bel giro alla sfera, mandandola verso il vertice opposto dell'area piccola: in tuffo arriva di gran carriera Tommaso Silvestri che schiaccia bene la sfera lasciando poche speranze di intervento a Crispino.

SINTESI SECONDO TEMPO

Cambio nel Bisceglie, fuori Toskic per Vrdoljak. Subito Trapani pericoloso con una manovra che si sviluppa sulla destra da dove Marras mette in mezzo un buon traversone. Palla che crea imbarazzi in area di rigore del Bisceglie ma è Crispino a risolvere il problema per tutti con una presa. Rispondono i pugliesi. D'Ursi apre a sinistra per Giròn che instaura un duello con Fazio: il cross di Giròn trova Montinaro che tocca di testa verso il secondo palo, sfiorandolo. Al 49esimo il Trapani passa in vantaggio. Cross di Marras dalla trequarti destra: sul vertice opposto dell'area piccola Polidori si erge con buon tempismo di testa effettuando un pallonetto ai danni del portiere avversario Crispino. Ammonito Delvino. Fallo dell'esterno del Bisceglie ai danni di Visconti, l'arbitro estrae il giallo. Prova a reagire il Bisceglie. Cross in area di rigore di D'Ursi che trova tutto solo sul secondo palo Risolo, che si coordina per il tiro al volo di sinistro. Colpita male la sfera. I pugliesi riescono a pareggiare al 57esimo. Contropiede rapido dei biscegliesi che si distendono bene sulla trequarti avversaria: dribbling a rientrare sul destro da parte di D'Ursi che effettua il più classico dei tiri "à la Del Piero" trovando l'angolino col piatto destro a giro: impotente Furlan. Al 59esimo Corapi trova l'incrocio dei pali. Punizione del numero 30 del Trapani che disegna una traiettoria impossibile per Crispino: la palla colpisce l'incrocio dei pali e rientra in gioco terminando poi in rimessa laterale dopo la spazzata dei biscegliesi. Poco dopo lo stesso numero 30 lascia il posto a Steffè. Esce anche l'attaccante Murano, al suo posto dentro Minelli. È il turno anche di Ayina, che prende il posto di Jovanovic nell'attacco Biscegliese. Al 71esimo il Trapani reclama un penalty. Cross dalla sinistra di Visconti: Steffè colpisce di testa ma trova l'opposizione di un avversario. Il centrocampista granata lamenta il tocco di braccio decisivo di Jurkic. Pericolosi i granata al 76esimo. Visconti da schema corto raccoglie la sfera sull'out di sinistra e mette in mezzo un pericoloso traversone che sfiora l'incrocio dei pali. Rimessa dal fondo Bisceglie. Attacca ancora il Trapani: Marras si divincola in dribbling sulla destra e mette in mezzo, Crispino blocca. Cambio Bisceglie, fuori D'Ursi per D'Ancora. Cambio in attacco per il Trapani: Campagnacci per Polidori. Ammonito Crispino. Puntuale il giallo per il portiere del Bisceglie, che perde tempo nel battere una punizione. Nel finale Minelli va vicinissimo al gol partita. Conclusione da posizione defilata dell’attaccante, il portiere si rifugia in corner. Cartellino giallo pure per Marras prima del triplice fischio.

