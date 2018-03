Video/ Verona Atalanta (0-5): highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata)

Video Verona Atalanta (risultato finale 0-5): highlights e gol della partita valida nella 29^ giornata della Serie A. Spettacolo della Dea, con tripletta di Ilicic.

19 marzo 2018 Fabio Belli

Video Verona Atalanta (LaPresse)

La Dea torna in formato europeo allo stadio Bentegodi di Verona, travolgendo gli scaligeri che non riescono praticamente a restare mai in partita, fatta eccezione per un breve tratto nel primo tempo. Il match si mette immediatamente in discesa per l’Atalanta, che va a segno con Cristante bravo a raccogliere una corta respinta di Matos su azione da calcio d’angolo. E’ proprio il brasiliano a sfiorare però il pareggio per gli scaligeri, colpendo il palo a Berisha battuto dopo una grande galoppata di Verde. L’Atalanta però torna a crescere nel quarto d’ora finale del primo tempo, e va in gol al 48’, col VAR che richiama l’arbitro per una trattenuta in area su Petagna: la massima punizione viene trasformata da Ilicic e rappresenta una mazzata dalla quale il Verona non si riprende.

IL SECONDO TEMPO

Subito dopo l’intervallo l’Atalanta trova il tris ancora su Ilicic, che su invito di Petagna piazza il pallone sotto la traversa. Poi i bergamaschi si godono i tanti spazi a disposizione e vanno in goleada, con Ilicic che al 24’ del primo tempo mette la firma sulla sua tripletta con una conclusione, su appoggio di Gomez, che va a sbattere sotto la traversa. Proprio Gomez, che si era visto annullato un gol dal VAR nel primo tempo, fissa il punteggio al 26’ sullo 0-5 finale con un facile tap-in su respinta di Nicolas che aveva sventato una conclusione di Petagna. Gomez colpisce poi un palo, ma l’Atalanta chiude con una vittoria di larga misura che le permette l’aggancio alla Sampdoria in classifica.

