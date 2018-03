Biglietti Milan Arsenal / Code fuori da Casa Milan, problemi tecnici per l'acquisto dei tagliandi online

Biglietti Milan Arsenal, code fuori da Casa Milan: problemi tecnici per l'acquisto dei tagliandi online in vista dell'andata degli ottavi di finale di Europa League che si disputerà giovedì.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Biglietti Milan Arsenal - La Presse

Nella mattinata di oggi sono sorti dei problemi tecnici per gli acquisti dei biglietti di Milan-Arsenal, gara valida per l'andata degli ottavi di Europa League che si giocherà giovedì prossimo. I tifosi però non si sono fatti spaventare da questo inconveniente e hanno deciso di mettersi in fila fuori da Casa Milan anche se la neve cade copiosa. Sul profilo ufficiale di Twitter il Milan ha postato un video che ci mostra proprio la gente mettersi in fila e a commento: "Per amore del Milan: i nostri tifosi in fila sotto la neve per acquistare i biglietti di Milan-Arsenal. Problemi tecnici per l'acquisto online con il nostro partner ticketing, causa intenso traffico. Ci scusiamo per l'inconveniente, stiamo lavorando per risolvere tutto". Nelle prossime ore infatti il servizio internet dovrebbe essere ristabilito con la possibilità di acquistare gli ultimi tagliandi rimasti tranquillamente anche online.

Per amore del #Milan: i nostri tifosi in fila sotto la neve per acquistare i biglietti di #MilanArsenal!

Problemi tecnici per l'acquisto online con il nostro partner ticketing, causa intenso traffico. Ci scusiamo per l'inconveniente, stiamo lavorando per risolvere tutto. pic.twitter.com/R41BgvsG4P — AC Milan (@acmilan) 2 marzo 2018

IL CAMMINO DEI ROSSONERI IN EUROPA LEAGUE

Per il Milan l'Europa League rappresenta un sogno che potrebbe permettere di trasformare una stagione da fallimentare a trionfale. Di mezzo però c'è il duro ostacolo Arsenal che è arrivato un po' troppo presto rispetto ai piani. Non ci si aspettava infatti di affrontare subito un club così importante agli ottavi di finale della competizione, ma ora serve concentrazione per scendere in campo senza pensare a quello che sarebbe potuto essere nel sorteggio. Fino a questo momento il cammino dei rossoneri in Europa League è stato molto importante anche se di fronte non sono mai arrivati avversari di livello. Il girone è stato superato agilmente e i sedicesimi superati con grandi prestazioni contro il Ludogorets, su un campo dove in molti avevano sofferto. La vittoria dell'Europa League è lontana, ma il sogno di riportare in Italia un trofeo europeo è vivo anche se in questo momento è sbagliato fare programmi.

© Riproduzione Riservata.