Coldebella, Varese / Basket, direttore generale: "Il futuro è nel vivaio"

Coldebella, Varese: basket parla il direttore generale che spiega come il futuro della squadra sia nel vivaio e che saranno stati fatti investimenti importanti proprio per questo motivo.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Coldebella, Varese - La Presse

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Claudio Coldebella, direttore generale del Varese pallacanestro, ha espresso le sue idee in vista del futuro: "Puntiamo sul vivaio. Ponti ha deciso di investire molto nel settore giovanile. Per il nostro club questo è un fiore all'occhiello". Un messaggio forte e chiaro che potrebbe arrivare anche a chi guida il calcio dove la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali fa capire che servirebbe una rivoluzione simile. Coldebella spiega: "Il salto di qualità si fa con il contributo di tutti: istituzioni, imprenditori, amministrazione comunale e anche il pubblico. La volontà di rafforzarci è chiara e parte da un punto di forza che in questo momento non tutti hanno in Italia". Idee chiare e precise per un futuro dove si spera di poter ottenere risultati importanti e in grado di regalare un bel salto di qualità.

LA CARRIERA

Claudio Coldebella è nato a Castelfranco Veneto il 25 giugno del 1968. La sua carriera inizia nel Basket Mestre dove ha anche la possibilità di esordire a livello professionistico. Dopo sei anni da quel momento arriva la chiamata in Nazionale dove ottiene ottimi risultati e colleziona 111 presenze. In carriera ha vestito le maglie di Aurora Desio, Virtus Bologna, Olimpia Milano e ha avuto anche la possibilità di giocare sia nella NBA con i Dayton Wings che in Grecia con AEK Atene e PAOK Salonicco. Tra il 2006 e il 2008, dopo il suo ritiro dall'attività agonistica, ha recitato il ruolo di vice sempre con l'Olimpia Milano dove aveva chiuso la carriera da giocatore. Dopo aver svolto il ruolo di direttore generale della Nuova Lega Nazionale Pallacanestro è stato chiamato a ricoprire la stessa carica nella Pallacanestro Varese dove si trova ancora oggi. L'estate scorsa è stato eletto vicepresidente dell'ASSI manager.

© Riproduzione Riservata.