FEDERICO PELLEGRINI / "I risultati delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang specchio dell'Italia"

Federico Pellegrini, reduce dalle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang lo sciatore ha voluto dire la sua anche sul movimento sportivo nazionale in vista del futuro incerto.

02 marzo 2018

Federico Pellegrini - La Presse

Federico Pellegrino è abbastanza critico nell'analisi delle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang, dove spiega: "A PyeongChang non abbiamo fatto vedere cose diverse dagli ultimi anni. Sapevamo che saremmo stati da medaglia in una due gare e una è arrivata. I risultati olimpici rispecchiano complessivamente quelli della stagione. A parte la mia sprint però è vero che abbiamo fatto molta fatica". Federico Pellegrini è però consapevole che serve qualcosa da fare per cercare una risposta immediata. Parole importanti nelle quali riflette anche sui suoi metodi di allenamento: "Sono un atleta particolare, ho allenato la velocità da quando avevo quindici anni anche saltando, correndo. Riesco a sfruttare anche la resistenza anche se sulle gare distance anche io ho patito come s'è visto nelle staffette. Sono un po' indietro anche io. Ho altre qualità però".

IL FUTURO DELLO SPORT ITALIANO

Il futuro dello sport italiano è in bilico, non si investe più e anche per questo molte realtà stanno andando in difficoltà. Ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport Federico Pellegrino, reduce dalle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang. Il noto sciatore ha sottolineato: "Il risultato ai giochi è lo specchio di un'Italia dove manca continuità. Andiamo a sprazzi". Sicuramente non ha la soluzione Pellegrino, ma sa analizzare bene il momento del nostro paese, specificando: "Abbiamo un buco di una generazioni. Ora servono nuove idee per tornare presto al top". Spiega anche che è sbagliato fossilizzarsi sul passato: "Non possiamo piangerci addosso e non è che se non abbiamo punti di riferimento negli ultimi anni dobbiamo andare a fare i paragoni col passato. Io gareggio per me stesso! Poi analizzeremo a tutto tondo per fare gli approfondimenti del caso". Parole queste di chi vuole bene al suo paese e vorrebbe portare sempre alta la sua bandiera.

