Inter, Skriniar/ "So che mi cerca il Barcellona, ma amo i nerazzurri" e sul derby-Champions col Milan...

Inter, Skriniar: il difensore ex Sampdoria svela di non essere interessato alle voci di calciomercato e di voler raggiungere la Champions League con la maglia nerazzurra sulle spalle.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

"Voglio la Champions League e ci andrò con la maglia dell'Inter". Con queste parole Milan Skriniar ha spento ogni voce di calciomercato che lo vedeva vicino un giorno al Barcellona e l'altro al Real Madrid. Il forte difensore nerazzurro ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dove non si è di certo nascosto: "So dell'interesse del Barcellona, sento le voci di calciomercato, ma voglio rimanere qui perché amo l'Inter e sto benissimo a Milano". Il calciatore è pronto per un derby contro il Milan che promette grandi emozioni: "Vincere il derby non basta, ma ci aiuterebbe molto per le partite a venire. Anche Luciano Spalletti ci ha detto che dobbiamo dare di più per affrontare il derby. Noi giocatori ci rendiamo conto che quanto abbiamo fatto di recente non basterà nelle prossime gare". Di certo sarà una bella partita, vedremo se l'Inter avrà la forza per continuare la sua marcia verso la Champions League.

LA STAGIONE E LE VOCI DI CALCIOMERCATO

Milan Skriniar è arrivato all'Inter in estate in punta di piedi, nonostante gli otto milioni più Gianluca Caprari per strapparlo alla Sampdoria abbiano fatto molto rumore. Il centrale fin da subito si è dimostrato all'altezza, e oltre, le aspettative, dimostrando di essere calciatore roccioso ma anche tecnico. Difensore che sfiora il metro e novanta è un ragazzo dotato di un grandissimo senso della posizione e in questo primo anno all'Inter ha già dimostrato di essere un potenziale crack. Tanto che le sirene di calciomercato l'hanno spinto nei maggiori campionati d'Europa. Su tutte il Barcellona e il Real Madrid sembrano interessate a lui e pronte a proporre offerte economiche irrinunciabili alla società nerazzurra. Al momento Milan Skriniar sembra pronto a diventare una vera colonna dell'Inter, la penserà ancora così tra qualche mese? Questo ce lo potrà dire solo il tempo, anche se al momento sembra sicuramente più importante pensare al rettangolo verde di gioco.

