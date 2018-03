Italia Islanda Under 19 (donne)/ Info streaming video e tv: orario e risultato live (Torneo La Manga)

Diretta Italia Islanda Under 19: info streaming video e tv, orario e risultato live. Prima partita del Torneo di La Manga, dedicato al calcio femminile: tre partite fino al 6 marzo

02 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Italia Islanda Under 19, donne (Foto LaPresse)

Italia Islanda Under 19 si gioca alle ore 18:30 di venerdì 2 marzo: siamo a La Manga, un’isola nella comunità di Murcia, per un torneo che prende il nome dalla località e che riguarda il calcio femminile. Oltre a queste due nazionali, sono presenti Norvegia e Olanda: la nostra nazionale le affronterà a seguire per un appuntamento che durerà fino al 6 marzo. E’ un impegno che le nostre ragazze non devono sottovalutare, come ha affermato il Commissario Tecnico Enrico Sbardella: è la migliore preparazione possibile alla Fase Elite degli Europei, che si giocherà a inizio aprile e nella quale l’Italia proverà a qualificarsi per la fase finale del torneo continentale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Italia Islanda Under 19, nè sarà a disposizione una diretta streaming video; per tutte le informazioni utili su questa partita, e sul torneo di La Manga, potrete rivolgervi al sito ufficiale della Federcalcio (lo trovate all’indirizzo www.figc.it) e ai profili ufficiali che la federazione mette a disposizione sui social network. Rimandiamo in particolare al profilo Twitter @Vivo_Azzurro.

LE RAGAZZE DELL’UNDER 19

La nazionale femminile Under 19 si è allenata per una settimana, fino a martedì, presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia; sono tante le convocate da Enrico Sbardella, la cui idea è ovviamente quella di gestire il gruppo dando spazio a tutte le sue giocatrici, in vista del grande appuntamento che vedrà la nostra nazionale giocare contro Scozia, Russia e Repubblica Ceca. Ricordiamo che l’anno scorso le azzurre si erano qualificate per gli Europei vincendo il girone della Fase Elite; l’obiettivo rimane quello di staccare il pass, anche se non sarà affatto semplice. Intanto possiamo notare come tra le convocate spicchino nomi di Juventus (Vanessa Panzeri, Arianna Caruso e Sofia Cantore) e Brescia (Tecla Pettennuzzo e Isabel Cacciamali): sono le due squadre che stanno dominando il campionato di Serie A. Buona però anche la rappresentativa della Res Roma (Camilla Labate e Giada Greggi) e del Pink Sport Time (il portiere Roberta Aprile e l’attaccante Angelica Parascandolo): si tratta di una società che ha la sua sede a Bari e la cui prima squadra è in Serie A, dove occupa la nona posizione in classifica.

IL TRIONFO DEL 2008

Gli Europei Under 19 si giocheranno in Svizzera, nella seconda parte del mese di luglio; l’Italia non è mai riuscita a fare grandi risultati, se non nel 2008: eravamo in Francia e quella nazionale aveva incredibilmente vinto il titolo. Dopo aver superato il girone con due vittorie e una sconfitta, le azzurre avevano demolito la Svezia in semifinale (4-0) per poi ritrovare in finale la Norvegia. Era finita 1-0 nella partita inaugurale: stesso risultato nell’ultimo atto a Tours, con gol segnato su rigore da Alice Parisi. Con 3 gol Pamela Guari era risultata essere la nostra miglior realizzatrice; di quella nazionale facevano parte Sara Gama e Martina Rosucci, che hanno vinto tanto a Brescia prima di passare alla Juventus, e Laura Fusetti che è arrivata quest’anno alle Rondinelle. Il Commissario Tecnico era Corrado Corradini.

