JUVENTUS, INZAGHI / "Io in bianconero? Le voci di calciomercato fanno piacere, ma c'è Allegri"

Juventus, Inzaghi: il tecnico biancoceleste conferma che fanno piacere le voci di calciomercato che lo accostano ai bianconeri, ma ricorda anche che c'è già Massimiliano Allegri.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Juventus, Inzaghi - La Presse

"Da qualsiasi parte si guardi la partita c'è un problema perché se non gioca Gonzalo Higuain giocherà Paulo Dybala". Parola di Simone Inzaghi che sa come fermare la Juventus, ma è anche conscio che rispetto alle altre due gare giocate contro i bianconeri questa è sicuramente una squadra più matura e che ha assorbito la perdita di Leonardo Bonucci. Il tecnico biancoceleste è comunque fermo nelle sue decisioni e continuerà a giocare con una squadra che si propone in attacco senza disdegnare qualche fase in cui gioca di rimessa. In conferenza stampa riempie comunque di complimenti i bianconeri, definiti ''la migliore squadra d'Italia", e il loro allenatore Massimiliano Allegri, "il migliore italiano". Chissà che proprio dopo queste parole dalle parti di Napoli non fischino le orecchie a qualcuno.

"FELICE DELL'INTERESSE DELLA JUVENTUS, MA C'È ALLEGRI"

Simone Inzaghi non si nasconde quando gli chiedono se ha sentito le voci di calciomercato che lo accostano alla Juventus. Alla vigilia della gara che la sua Lazio disputerà contro i bianconeri parla colui che i Campioni d'Italia quest'anno li ha battuti già due volte. Spiega: "Fanno piacere e sono lusingato dalle voci di calciomercato che mi vedono accostato alla Juventus. E' la squadra migliore d'Italia. Va sottolineato però che c'è Massimiliano Allegri che è il migliore allenatore italiano. Io sono qui alla Lazio da 20 anni ed è la cosa più bella che poteva capitarmi". Non ci si potrà stupire un domani se dovessimo vedere Simone Inzaghi sulla panchina dei bianconeri anche perché il futuro per il tecnico biancoceleste sarà sicuramente in un grandissimo club.

