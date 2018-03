Juventus, Allegri/ “Per Higuain niente Lazio, Dybala e Buffon titolari”

Juventus, parla Allegri: “Per Higuain niente Lazio, Dybala e Buffon titolari”. Il tecnico dei bianconeri ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della gara di domani

Massimiliano Allegri, allenatore Juventus - LaPresse

Conferenza stampa dell’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri ha parlato in vista della sfida di domani sera, l’anticipo delle ore 18:00 dello stadio Olimpico contro la Lazio. Qualche problema di formazione per i campioni d’Italia in carica, a cominciare da Gonzalo Higuain, ancora infortunato e sicuramente out: «Oggi si è allenato – ha detto Allegri - ma per Londra è ancora presto: siamo fiduciosi e ottimisti. Ha dolore, altrimenti sarebbe venuto a Roma con noi». Ci sarà sicuramente invece Dybala, che dopo le ultime panchine, sarà in campo dal primo minuto proprio contro i biancocelesti: «Giocherà dall'inizio – ha confermato il Conte Max - come centravanti». Chiellini potrebbe invece riposare mentre Buffon giocherà titolare.

“SARA’ UNA PARTITA MOLTO TATTICA”

Secondo Allegri la sfida contro la Lazio dovrà essere preparata al meglio, vista la caratura dell’avversario: «Sarà una partita molto tattica – ha precisato l’allenatore dei bianconeri - l'attenzione e il dettaglio faranno la differenza. Bisogna mettere in campo la migliore formazione. Con la Lazio abbiamo perso due volte, un po' da polli, ma abbiamo perso. Sono cresciuti molto, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, la sua squadra ha fisico e tecnica, merita la posizione che ha e giocarci contro è sempre difficile: concede poco ed è molto brava sulle palle inattive». La Juventus, come ha ricordato Allegri, ha da vendicare una sconfitta subita all’andata, una capitolazione resa ancora più bruciante per via del fatto di trovarsi fra le mura di casa. Tra l’altro, quel match si chiuse con il risultato di due a uno in favore di Inzaghi, con rigore sbagliato proprio allo scadere da Paulo Dybala: chissà se si rifarà il nazionale argentino.

© Riproduzione Riservata.