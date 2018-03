Juventus, Benatia/ “Vinciamo grazie all’arbitro? E’ la scusa dei perdenti”

Juventus, parla Benatia: “Vinciamo grazie all’arbitro? Questa è la scusa dei perdenti”. Nelle scorse ore il difensore centrale della Vecchia Signora, ha fatto quattro chiacchiere con Matuidi

Benatia, difensore centrale Juventus - LaPresse

Benatia e Matuidi. I due calciatori della Juventus chiacchierano in francese e la loro chiacchierata è stata filmata e postata su Youtube e Instagram. Vari gli argomenti trattati dai due giocatori della Vecchia Signora, ma il passaggio più importante è senza dubbio quello riguardante il perché delle moltissime vittorie dei campioni d’Italia in carica. La compagine torinese ha vinto gli ultimi sei scudetti di fila, ed è in corsa per il settimo (sarebbe la prima volta nella storia), nonché per la sua quarta finale di Coppa Italia consecutiva (ha vinto le ultime tre). Juventus che negli ultimi tre anni ha inoltre disputato due finali di Champions League contro Barcellona e Real Madrid, venendo però sconfitta in entrambi le occasioni. Numeri comunque importanti quelli della Juventus, a testimonianza di una squadra solida, vincente e dalla giusta mentalità.

“L’ARBITRO E’ LA SCUSA DEI PERDENTI”

Ed è proprio questo quello che ci tiene a sottolineare Benatia, chiacchierando appunto con Matuidi: «La gente in Italia non capisce. Non si chiedono qual è il modo in cui lavoriamo alla Juve. Io all’epoca ero a Roma, lo so perché ero dall’altra parte. E quando vedevo la Juve vincere: “Sì, ma la Juve non gioca bene. Vince sempre perché l’arbitro…”. Sono le scuse dei perdenti però poi quando vedi il modo in cui si lavora, che è serio, penso che si è obbligati ad avere dei risultati». Quindi l’ex difensore centrale del Bayern Monaco ribadisce: «Non sono soltanto i giocatori della rosa che fanno la differenza. È il lavoro! La Juve oggi domina in Italia grazie a questo. La gente non immagina quanto lavoriamo. Dovrebbe essere con noi per vederlo». Molto interessante anche il passaggio in cui il difensore della nazionale marocchina rivela i “dubbi” di inizio stagione di Matuidi: «All’inizio della stagione mi hai detto che l’Inter e la Roma erano qua. Cosa ti ho detto io? Ascoltami, Blaise. Conosco la Serie A. Fra due mesi non ci sarà più nessuno. Puoi vincere 7-8 partite, 9-10 partite ma 38…».

