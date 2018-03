Lazio, Immobile/ Il padre di Ciro: "Ferma la Juventus per il mio Napoli"

Lazio, Immobile: il padre di Ciro chiede al figlio di fermare la Juventus per il suo Napoli. L'attaccante biancoceleste ha segnato quattro gol nelle ultime due partite con i bianconeri.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Lazio, Immobile: il padre di Ciro - La Presse

Lazio-Juventus è una gara che vede ovviamente coinvolto anche il Napoli, che sta lottando per provare a vincere lo Scudetto con i bianconeri. E' per questo che diventa ancora più importante il fatto che l'attaccante dei biancocelesti sia nato a Torre Annunziata. A lanciare l'appello è suo padre che ha fatto sapere: "Sono orgoglioso di Ciro Immobile, qui lo amano tutti e sarebbero felicissimi se dovesse fermare proprio la Juventus". Un ex col piede che scotta e due città a trascinarlo perché a chiedergli gol in questa partita non ci sono solo i tifosi della squadra biancoceleste ma anche quelli del Napoli. In campo Ciro Immobile avrà la possibilità di partire ovviamente dal primo minuto, vedremo se sarà in grado di segnare ancora dopo le quattro reti siglate tra agosto e ottobre ai bianconeri. Ciro Immobile però è anche consapevole che la difesa della Juventus da allora a oggi è cambiata molto e che sarà ancor più difficile fare la differenza.

UN PASSATO IN BIANCONERO

Ciro Immobile è nato a Torre Annunziata il 20 febbraio del 1990, ma la sua carriera calcistica è iniziato a Torino. Nel 2007 infatti quando ha appena 17 anni la Juventus punta su di lui e lo porta a Torino. In bianconero esplode con la maglia della Primavera inoltre debutta in Serie A, Coppa Italia e Champions League. Proprio la Juventus però non ha puntato fino in fondo su di lui, lasciandolo partire in prestito tra Siena, Grosseto e Pescara. Proprio con il Delfino esplode e riesce a guadagnarsi la Serie A dove però il primo anno col Genoa è difficile. Con il Torino però vince la classifica dei marcatori e si guadagna un posto al Borussia Dortmund. In Germania Ciro Immobile fatica come non riesce a dimostrare la sua qualità in sei mesi di Siviglia. Il ritorno in Italia va per gradi perché prima in sei mesi al Torino segna solo cinque reti. Nell'estate del 2016 ha firmato per la Lazio dove Ciro Immobile è definitivamente esploso.

© Riproduzione Riservata.