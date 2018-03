Lazio Juventus, Allegri/ "Dybala sì, Higuain no e per la Champions League..."

Lazio Juventus, Allegri: il tecnico dei bianconeri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i biancocelesti. Ci sarà Dybala, non Higuain e per la Champions League...

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Lazio Juventus, Allegri - Getty Images

Domani si gioca Lazio Juventus, Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia non ha paura a dare quasi tutta la formazione: "Blaise Matuidi era un po' che non giocava e ha fatto una buona partita in Coppa Italia. Domani dobbiamo mettere in campo la migliore formazione. E' una gara complicata perché sono fisici e tecnici. Abbiamo perso due volte contro la Lazio un po' da polli, ma abbiamo perso". Torna a parlare dell'attacco: "Dybala giocherà da centravanti. Chiellini potrebbe riposare visto che ha giocato tanto. Barzagli sta bene, così come Benatia, Rugani e Howedes. In porta? Gioca Gigi Buffon". Partita importante che vedrà sfide al vertice ricorda Allegri: "Si scontrano le prime sei della classe, sarà una partita molto importante la nostra contro un avversario forte e difficile da affrontare". Staremo a vedere cosa accadrà domani alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

"DYBALA SÌ, HIGUAIN NO E PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Massimiliano Allegri apre la conferenza stampa alla vigilia di Lazio Juventus parlando del Pipita Higuain: "Sentiva un po' di dolore ancora oggi e non è convocato. Alla gara col Tottenham di Champions League mancano cinque giorni quindi poi penseremo con chi giocare. Siamo ottimisti per la sfida di Londra di vedere con noi il Pipita". Il tecnico bianconero fa poi ironia su Dybala sempre al centro dei pensieri dei giornalisti: "Paulo Dybala domani parte titolare, ve lo dico subito così potete fare il titolo sui giornali. Se non avessi visto una sua crescita non l'avrei fatto giocare domani". Si profila quindi la possibilità di vedere un tridente con Paulo Dybala da falso nove al centro dell'attacco e Douglas Costa sulla destra con Mario Mandzukic sulla sinistra. Al momento rimangono quindi ancora fuori sia Gonzalo Higuain che Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado. Allegri chiarisce i dubbi, mentre per il resto la formazione sembra già annunciata.

