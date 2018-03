Lazio, Tare/ "Ho rischiato la vita per i biancocelesti e su de Vrij..."

Lazio, Tare: il direttore sportivo dei biancocelesti racconta di aver rischiato la vita per i biancocelesti. Svela poi quale potrebbe essere il futuro del difensore olandese Stefan de Vrij.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Lazio, Tare - La Presse

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Igli Tare ha svelato molte curiosità della sua vita da direttore sportivo della Lazio, ma colpisce soprattutto quella volta che ha rischiato di morire. Spiega: "Si disse che avevo avuto un malore, ma era molto di più quello che era successo. Finché non me l'hanno detto non ci credevo, ma potevo morire. Nove giorni in terapia intensiva, più di là che di qua, ma me l'ero cercata. Erano chiari i sintimo di stress a livelli di guardia e andai con la squadra a Napoli fregandomene che mi era stato vietato. La Lazio si giocava i preliminari di Champions, ma io qualcosa di più e c'era poco da sentirsi eroi. Il giorno dopo ero in sala operatoria. Ora sono cambiato, lavoro molto ma gestendo lo stress e così lavoro meglio. Lo scorso dicembre dopo dieci anni ho fatto la prima vacanza con la mia famiglia che non poteva sempre rimetterci. Otto giorni a Dubai, ma nessuno ci credeva". Su de Vrij poi sottolinea: "Non andrà alla Juventus".

LA CARRIERA

Igli Tare è nato a Valonia, in Albania, il 25 luglio del 1973. Dopo una buona carriera in Germania è arrivato a 28 anni in Italia, tra tanti punti interrogativi. Con Brescia prima e Bologna poi però ha fatto cose importanti, dimostrandosi attaccante fisico e dedito al sacrificio una sorta di Mandzukic di inizio millennio. Ha chiuso la carriera alla Lazio dove è arrivato nel 2005 e dove in tre anni ha segnato appena cinque gol senza però mai far mancare l'impegno. Dal 2008 ha iniziato a lavorare da dirigente in biancoceleste prima come coordinatore dell'area tecnica e poi come direttore sportivo. Dopo tante polemiche è riuscito ad ammorbidire anche i tifosi della Lazio da sempre in ''guerra'' con Claudio Lotito e che vedevano in lui un suo fedelissimo. Igli Tare invece ha portato alla Lazio giocatori importanti che anche da sconosciuti hanno fatto cose importanti come Sergej Milinkovic-Savic e tanti altri ancora.

