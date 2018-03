Napoli, Hamsik ha la febbre / Il capitano degli azzurri salta la Roma?

Napoli, Hamsik ha la febbre: il capitano degli azzurri salta la Roma? Se non ce la dovesse fare, nonostante filtri ottimismo, c'è pronto il centrocampista polacco Piotr Zielinski.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Napoli, Hamsik ha la febbre - La Presse

Se Marek Hamsik dovesse saltare la gara Napoli-Roma Maurizio Sarri manderà in campo Piotr Zielinski. Il polacco ha vissuto una settimana importante dove sono arrivati i complimenti e lo scomodo paragone con Kevin de Bruyne del Manchester City. Proprio l'ex Empoli però ha sottolineato di ispirarsi proprio a Marek Hamsik e quindi chi meglio di lui per sostituirlo? La scelta la prenderà Maurizio Sarri, ma comunque da Castel Volturno filtra ottimismo visto che la febbre dello slovacco non dovrebbe impedirgli di scendere in campo. Rispetto alle ultime stagioni il Napoli è comunque migliorato proprio sotto questo punto di vista. Infatti le riserve stanno meritando più spazio e con Maurizio Sarri che ha iniziato a dare molta fiducia a calciatori proprio come Zielinski che tocchi a lui anche stasera nella gara contro la Roma di Eusebio Di Francesco che è in cerca di riscatto dopo il ko interno contro il Milan.

LA FEBBRE LO METTE FUORI?

Marek Hamsik ieri non si è allenato, colpito da un attacco influenzale con febbre alta. Il calciatore è quindi in dubbio per la gara contro la Roma del Napoli di domani sera. Un'assenza che sicuramente farebbe perdere molto alla squadra azzurra soprattutto dal punto di vista carismatico. Il calciatore slovacco ha dimostrato di essere fondamentale anche dal punto di vista della personalità. Il calciatore farà di tutto per esserci anche perché sa che il Napoli si gioca molto della sua stagione nella sfida contro la Roma che viene da un momento difficile e cerca riscatto. Gli azzurri giocheranno dopo la Juventus che alle ore 18.00 sarà impegnata in casa della Lazio. Non dovrebbe dipendere da questo però l'impiego o meno di Marek Hamsik che a prescindere sarebbe utile per la gara contro i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Il match in mezzo potrebbe perdere anche un altro protagonista, in dubbio c'è infatti anche Radja Nainggolan.

