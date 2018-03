Probabili formazioni/ Lazio Juventus: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

02 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Lazio Juventus (Foto LaPresse)

Lazio Juventus si gioca domani alle ore 18.00: le due formazioni scenderanno in campo per il prestigioso anticipo della ventisettesima giornata di Serie A allo stadio Olimpico. Questo è un turno ricco di grandi sfide che ci daranno un’idea più chiara della lotta sia per lo scudetto sia per un posto nella prossima Champions League: cominciano Lazio e Juventus, entrambe reduci dalle semifinali di ritorno di Coppa Italia, all’andata fu un colpaccio biancoceleste allo Stadium, da allora però la Juventus ha cambiato ritmo. La cosa certa è che sarà una partita di grande interesse. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le principali notizie sulle probabili formazioni di Lazio Juventus alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Juventus sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme televisive. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in un caso sui canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, dall’altro su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Per i rispettivi abbonati è da segnalare pure la possibilità della diretta streaming video tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS

LE SCELTE DI INZAGHI

Periodo molto ricco di impegni per la Lazio, ma di certo non si può fare turnover in un match come quello contro la Juventus, di conseguenza è facile immaginare che Simone Inzaghi possa puntare su tutti i suoi titolari. Segnalato che Marusic è squalificato e dunque assente forzato, come modulo di partenza scegliamo il 3-4-2-1: Strakosha in porta protetto dalla retroguardia a tre con Wallace, De Vrij e Radu probabili titolari; Basta esterno destro, il regista Leiva nel cuore della mediana affiancato da Parolo, con Lulic sulla fascia sinistra a completare il centrocampo a quattro; ecco poi i due trequartista, senza dubbio uno dei punti di forza della Lazio di quest’anno grazie all’ottimo rendimento di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, del quale ha certamente approfittato Immobile, capocannoniere del campionato e punta centrale titolare della Lazio anche per la partita odierna.

LE MOSSE DI ALLEGRI

La Juventus replicherà con un 4-3-3, anche se resta qualche cautela circa la possibilità che davanti ci sia davvero il tridente con Mandzukic, Higuain e Dybala contemporaneamente titolari. In particolare bisogna valutare le condizioni di Higuain, al rientro dall’infortunio subito nel derby: se Massimiliano Allegri deciderà di non rischiare il Pipita fin dal primo minuto, sarà titolare Douglas Costa. Di certo serve attenzione, dal momento che sono già assenti per infortunio Bernardeschi e Cuadrado (oltre a De Sciglio) e quindi non ci si può permettere di sguarnire ulteriormente l’attacco. A centrocampo sembra tutto chiaro: spazio al terzetto composto da Khedira, Pjanic e Matuidi. In difesa sembrano certi Benatia e Chiellini come coppia centrale davanti a Buffon, qualche dubbio in più per quanto riguarda i terzini che comunque dovrebbero essere Lichtsteiner a destra e Alex Sandro a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO JUVENTUS: IL TABELLINO

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, L. Leiva, Lulic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi.

A disposizione: Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Bastos, Lukaku, Caceres, Patric, Murgia, Felipe Anderson, Nani, Caicedo.

Squalificati: Marusic.

Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Howedes, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Marchisio, Douglas Costa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Sciglio, Bernardeschi, Cuadrado.

