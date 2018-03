Probabili formazioni/ Napoli Roma: diretta tv, orario, notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Napoli Roma: diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia del big-match di Serie A domani sera al San Paolo

02 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Napoli Roma (Foto LaPresse)

Napoli Roma si gioca domani sera alle ore 20.45: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio San Paolo per il prestigioso anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. In un turno ricco di grandi sfide che ci daranno un’idea più chiara della lotta sia per lo scudetto sia per un posto nella prossima Champions League, certamente Napoli Roma ha un posto di primissimo piano. I partenopei vogliono continuare la loro corsa in vetta alla classifica, i giallorossi stanno vivendo un periodo complicato e cercano la svolta in un match difficile ma che potrebbe dare una grande spinta se finisse bene. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le principali notizie sulle probabili formazioni di Napoli Roma alla vigilia della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Napoli Roma sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme televisive. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in un caso sui canali Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, dall’altro su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD. Per i rispettivi abbonati è da segnalare pure la possibilità della diretta streaming video tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE SCELTE DI SARRI

Big-match in vista, di conseguenza è logico attendersi che Maurizio Sarri nulla cambierà nella sua formazione titolare. Tenuto conto delle assenze obbligate degli infortunati Ghoulam e Chiriches, la formazione dovrebbe dunque essere quella più classica con Reina fra i pali, protetto da una linea difensiva a quattro con Hysaj a destra, Albiol e Koulibaly centrali, Mario Rui terzino sinistro; a centrocampo l’immancabile terzetto con Allan, Jorginho e Hamsik così come il tridente d’attacco con Callejon a destra, Mertens in posizione centrale ed Insigne esterno sinistro. Zielinski sarà la prima alternativa praticamente per ogni ruolo dalla mediana in su, ma va naturalmente segnalato il ritorno di Milik. Il centravanti polacco partirà dalla panchina, ma da qui al termine della stagione potrà essere una preziosa alternativa, soprattutto quando serviranno più peso e centimetri in attacco.

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Idee abbastanza chiare anche in casa Roma, anche se per Eusebio Di Francesco qualche dubbio in più potrebbe esserci. Alisson sarà naturalmente il portiere, uno dei punti di forza di questa Roma: davanti a lui la retroguardia a quattro con Florenzi terzino destro, centrali Manolas e Fazio, Kolarov sulla fascia sinistra. Proseguendo nell’analisi del modulo 4-2-3-1 dei giallorossi, in mediana ci attendiamo la coppia formata da De Rossi e Strootman, anche a causa del risentimento muscolare che ha frenato Pellegrini questa settimana. Sulla trequarti ecco Under, la nota più lieta degli ultimi mesi della Roma, poi Nainggolan come trequartista centrale e infine un possibile ballottaggio addirittura a tre fra Perotti, El Shaarawy e Schick per l’ultima maglia a disposizione alle spalle di Dzeko, che tornerà ad essere la punta centrale giallorossa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Sepe, Rafael, Maggio, Tonelli, Milic, Zielinski, Diawara, Rog, Machach, Ounas, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam, Chiriches.

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco.

A disposizione: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, B. Peres, Silva, Pellegrini, Gerson, Gonalons, Defrel, Schick, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Karsdorp.

© Riproduzione Riservata.