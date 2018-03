Roma, Di Francesco / "Deciderò domani se far giocare Nainggolan. Allenerei volentieri Balotelli"

Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso sottolinea che ci sono dubbi sulla possibilità di vedere in campo Radja Nainggolan. Strizza poi l'occhio a Mario Balotelli pronto a liberarsi.

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Di Francesco - La Presse

A sorpresa in conferenza stampa Eusebio Di Francesco si lascia andare a una dichiarazione di calciomercato che coinvolge la sua Roma: "Allenerei volentieri Mario Balotelli. Ci ho parlato prima di andare al Sassuolo e lo volevo portare con me. Poi non abbiamo trovato le condizioni per fare l'affare, ma è un giocatore stimolante e che ha grandi mezzi". Va ricordato che Mario Balotelli si libera nel calciomercato di giugno a parametro zero e potrebbe diventare un colpo interessante per Monchi. Va considerato infatti che Edin Dzeko alla fine potrebbe partire anche perchè sembra arrivato alla fine di un ciclo in maglia giallorossa. Di certo Mario Balotelli sarebbe un colpo interessante anche se il giocatore ha dimostrato più volte di poter subire le piazze calde e quella di Roma sicuramente lo è. I rischi che non riesca a esplodere ci sono, ma a parametro zero si può provare con la speranza che Eusebio Di Francesco sappia stimolarlo nella maniera giusta.

NAINGGOLAN IN DUBBIO

Domani sera la Roma sarà a Napoli dopo il brutto ko della settimana scorsa in casa contro il Milan. I giallorossi affronteranno un avversario forte che sta lottando per lo Scudetto e potrebbero doverlo fare senza Radja Nainggolan, l'ha svelato Eusebio Di Francesco in conferenza stampa: "Il belga è tornato in gruppo ieri, ma deve ancora smaltire i postumi del dente perso. Deciderò domani se schierarlo o meno. Lorenzo Pellegrini invece è completamente recuperato e a disposizione". Si passa poi a parlare dell'attacco dove ci sono diversi dubbi: "Stephan El Shaarawy si è allenato bene in settimana, mentre Defrel ha avuto qualche problema negli ultimi tre giorni, ma potrebbero giocare tutti e due. Non ho ancora deciso niente". Probabile che dietro queste parole del tecnico della Roma ci sia anche un po' di pretattica con la volontà di non svelare ventiquattro ore prima all'avversario la formazione che scenderà in campo.

