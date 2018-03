Roma, Zingaretti su Pallotta/ "È un arrogante, facesse il suo dovere invece di dare lezioni"

Roma, Zingaretti su Pallotta: il Presidente della Regione Lazio torna a parlare del Presidente giallorosso e lo definisce arrogante. Al centro delle polemiche le parole sulle radio romane

02 marzo 2018 Matteo Fantozzi

Roma, Zingaretti su Pallotta - La Presse

Le parole del Presidente della Roma James Pallotta hanno portato alla reazione di chi la città la conosce sicuramente molto bene. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha detto la sua a Radio Radio, sottolineando: "James Pallotta è arrogante, da romanista gli dico che invece di darci delle lezioni dovrebbe permetterci di tornare a sognare facendo il suo dovere". Nicola Zingaretti torna inoltre a riflettere sullo stadio: "Mi permetto di dire che se non ci fosse stata questa giunta comunale, che ha stravolto il progetto, probabilmente il cantiere sarebbe già aperto". Ora servirà andare a fondo di queste situazioni e capiremo presto se James Pallotta vorrà dare una sua risposta a un personaggio molto importante per la capitale come il presidente della regione Lazio, che non è mai banale e risponde per le rime andando ad esporre precisamente quelle che sono le sue idee.

LA POLEMICA SULLE RADIO ROMANE

Il Presidente della Roma James Pallotta ha fatto tornare a parlare di se e ancora una volta non per il calcio giocato. Questi infatti si è scagliato contro le radio romane, scatenando quindi un vero batti e ribatti mediatico. Scuotono le parole di Pallotta, che ieri sottolineava: "Le radio romane le mando in bancarotta. Altre sette e ho finito". Parole che non hanno però creato polemica solo in questo ambito, perché anche i cattolici si sono risentiti quando l'americano ha sottolineato: "Nel nuovo stadio verrà Papa Francesco a lanciare la monetina prima dell'inizio della partita". Parole che non lasciano indifferenti e che portano alla reazione immediata delle istituzioni in un momento in cui di certo la Roma ha altro da pensare che alle radio e alle polemiche con una gara al San Paolo dove affrontare il Napoli e uscire illesi sarà compito molto difficile per Eusebio Di Francesco e compagni.

© Riproduzione Riservata.