Triestina Bassano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Triestina Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Sfida dal sapore di playoff al Nereo Rocco tra due squadre in salute

02 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Triestina Bassano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Triestina Bassano sarà diretta dal signor Luigi Carella della sezione di Bari; è la partita di anticipo nella nona giornata di ritorno della Serie C 2017-2018, ancora una volta per il girone B. Sfida da playoff: con una grande rimonta il Bassano si è portato addirittura in seconda posizione, con gli stessi punti della Reggina e a -10 dal Padova. La post season è quasi una certezza, anche se i veneti hanno giocato almeno una partita in più rispetto a tutte le altre qualificate al momento (a parte la Feralpisalò); con una gara in meno rispetto ai giallorossi, la Triestina è settima con 34 punti (affiancata al Mestre, con cui ha lottato lo scorso anno in Serie D) ed è appunto una delle formazioni che a oggi proseguirebbe la sua corsa dopo la stagione regolare. Si tratta di due squadre in salute: potrebbe venirne fuori una partita davvero molto interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Triestina Bassano non verrà trasmessa in diretta tv, ma come sempre per il campionato e la Coppa Italia di Serie C l’appuntamento è su elevensports.it: la piattaforma è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce in diretta streaming video tutte le partite stagionali della terza divisione del calcio italiano. A differenza di quanto accadeva fino a due anni fa, per accedere alle immagini sarà necessario sottoscrivere un abbonamento al servizio o, in alternativa, acquistare il singolo evento.

IL CONTESTO

La Triestina non ha avuto il tempo di assorbire le dimissioni di Giuseppe Sannino: l’allenatore ha salutato la piazza a sorpresa, Nicola Princivalli ha preso il suo posto e ha subito dimostrato di saper fare bene. All’esordio ha vinto contro l’AlbinoLeffe, poi ha pareggiato sul campo della Fermana: la striscia positiva si è allungata a quattro partite. I giuliani sono stati per tutta la stagione in zona playoff, anche se dopo un periodo negativo arrivato tra dicembre e inizio febbraio (tre punti in cinque partite) era scivolata in undicesima posizione; non sarà facile confermarsi tra le prime dieci ma sicuramente ci sono i presupposti per farlo. Il Bassano è una delle squadre più in forma della Serie C: Giovanni Colella ha sostituito Giuseppe Magi a inizio dicembre, ha perso all’esordio (in casa contro il Vicenza) ma da allora ha trasformato la squadra. Sono arrivate sei vittorie con due pareggi; nelle ultime due partite il Bassano ha segnato 4 gol sia alla Fermana che al Teramo. Tuttavia, la squadra veneta deve ancora riposare due volte, e lo farà nel finale di stagione (nella seconda occasione sarà proprio all’ultima giornata): potrebbe essere un problema nella corsa alla seconda o alla terza posizione della classifica, che qualificano direttamente per il secondo turno dei playoff.

PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA BASSANO

Nicola Princivalli dispone la Triestina con un 4-3-3 nel quale Bracaletti gioca da mezzala offensiva, pronto a posizionarsi sulla linea degli esterni (saranno Bariti e Davis Mensah) andando così a formare un 4-2-3-1, con Rachid Arma da attaccante di riferimento. Coletti e l’esperto Porcari saranno invece i mediani, uno con compiti di regia e l’altro di interdizione; avranno il compito di creare gioco ma anche e soprattutto proteggere una linea difensiva nella quale El Hasni e Lambrughi (adattato) sono i centrali davanti al portiere Boccanera, con Libutti e Pizzul che invece spingeranno sulle corsie. Bassano in campo con due trequartisti a supporto di un’unica punta secondo il classico albero di Natale: solitamente sono Tronco e Minesso che accompagnano Abou Diop, mentre a centrocampo ci sono due mezzali che sanno segnare. Da una parte Proia (5 gol) reduce dalla doppietta di Teramo, dall’altra Loris Zonta che è cresciuto nell’Inter e anche lui capace di andare in gol nello scorso turno. In mezzo a loro gioca Salvi; nello schieramento difensivo Bortot e Karkalis giocano come terzini, in mezzo Bonetto e Bizzotto proteggono il portiere Grandi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote previste dall'agenzia di scommesse Snai circa l'esito di questa partita Triestina Bassano. Il favore pende dalla parte dei padroni di casa, infatti il segno 1 per la vittoria della Triestina pagherebbe agli scommettitori che punteranno sui giuliani 2,20 volte la posta in palio. Per il pareggio, indicato naturalmente dal segno X, si sale a quota 3,05 e poi si resta su un valore molto simile per quanto riguarda un'eventuale vittoria esterna del Bassano, dal momento che il segno 2 è proposto a 3,25 volte la posta in palio.

