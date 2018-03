World Series Boxe 2018/ Clemente Russo-Pantaleev streaming video e diretta tv: risultato live (Italia Thunder)

Diretta British Lionhearts-Italia Thunder: info streaming video e tv. Nuovo appuntamento con la World Series of boxing per la franchigia azzurra: sul ring anche Clemente Russo.

02 marzo 2018 Michela Colombo

British Lionhearts-Italia Thunder è il nuovo banco di prova per gli azzurri nella quinta settimana di competizione per la Wbs 8 la World Series of Boxing: si salirà sul ring oggi venerdi 2 marzo alle ore 21.00 italiane, presso l’Auditorium della Echo Arena di Liverpool. Ecco un grande test per la franchigia azzurra della boxe che partecipa a questa edizione: di contro ci saranno gli inglesi, seconda forza del girone B dove i Thunder sono iscritti e contro i quali Clemente Russo e gli altri sperano di potersi riscattare dopo il KO registrato qualche settimana fa contro la France Fighting. Come previsto gli incontri non saranno semplici, ma i nomi scelti per la franchigia azzurra in questa quinta giornata sono tutti di grandissima eccellenza.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Segnaliamo che questo appuntamento per la Wbs 8 tra British Lionhearts e Italia Thunder non sarà visibile in diretta tv, e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video dell’incontro di boxe atteso a Liverpool. Consigliamo pertanto a tutti gli appassionati i consultare il sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.wordlseriesofboxing.com, come ai profili social collegati.

IL PROGRAMMA

Anche in occasione dell’incontro tra British Lionhearts e Italia Thunder la formula non è cambiata. Saranno cinque incontri per le cinque categorie di peso previste per questo appuntamento della grande boxe: a cominciare saranno i pesi mosca leggeri con Yafay contro Federico Serra. Il programma poi proseguirà con i pesi gallo con la sfida sul ring tra Peter McGrail e Vittorio Parrinello, mentre poi vedremo i pesi welter leggeri (64 kg) il duello tra Luke McCormack e Paolo Di Lernia. A chiudere il programma anche la sfida Whittaker-Perugia per i pesi mesi e infine il gran evento sul ring per i pesi massimi tra Radoslav Pantaleev e il nostro Clemente Russo, detto Tatanka. Insomma il programma è ben fitto di grandi nomi della boxe moniale e c’è grande speranza per l’impresa azzurra, pur dopo il KO registrato con la franchigia francese.

