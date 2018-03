ALISSON AL REAL MADRID?/ Calciomercato Roma, offerta choc da 60 milioni dei galacticos: il portiere vacilla

Alisson al Real Madrid? Calciomercato Roma: Florentino Perez deciso a portare il portiere brasiliano al Bernabeu. L'offerta ai giallorossi è di quelle irrinunciabili, ma Monchi...

Alisson (foto da Lapresse)

In pochi mesi Alisson Becker è diventato il beniamino dei tifosi della Roma. Parate da fenomeno, guizzi da felino, giocate con i piedi degne della sua nazionalità (Brasile), insomma: un vero idolo. Peccato che ad interrompere l'idillio possa arrivare la prossima finestra di mercato estiva. Tutta colpa del Real Madrid, deciso a portare l'estremo difensore al Bernabeu già a partire dalla nuova stagione. Su ordine del presidente Florentino Perez, gli uomini-mercato dei galacticos in queste settimane hanno iniziato il corteggiamento nei confronti del brasiliano, esibendo diversi buoni motivi per approdare in Spagna. Il più convincente ha a che fare con l'ingaggio: 5 milioni di euro netti a stagioni per 5 anni. Cifre da capogiro, dunque, che unite al fascino sempreverde del Real avrebbero fatto sì che nelle preferenze di Alisson avvenisse il sorpasso dei madridisti sul Liverpool, prima squadra ad interessarsi all'estremo difensore per via di Jurgen Klopp, suo grande estimatore. Sì, ma la Roma?

ROMA, L'OFFERA CHOC DEL REAL MADRID

Anche la Roma è oggetto dell'assedio del Real Madrid sul fronte Alisson. Pur di portare al Bernabeu il fenomenale portiere giallorosso, infatti, Florentino Perez non baderebbe a spese. Stando ai rumours che si rincorrono nelle ultime ore, riportati anche dal Corriere dello Sport, il Real Madrid non ha ancora presentato un'offerta ufficiale alla Roma, ma si parla di una proposta choc di 60 milioni di euro. Numeri esorbitanti se si considera che si tratta di un portiere, ma in linea con le valutazioni altisonanti di questi ultimi tempi. Fino ad oggi, però, la linea della Roma è stata sempre una: Alisson non si tocca. Per questo motivo il diesse giallorosso Monchi proverà in queste settimane ad imbastire la trattativa per il rinnovo di contratto. Perché è vero che l'accordo con Alisson è in scadenza nel 2021, ma a fronte del pressing madridista un adeguamento di contratto è il minimo per sperare di convincere il brasiliano a restare nella capitale.

