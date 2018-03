Alessandria Carrarese/ Streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

20 marzo 2018 Stefano Belli

Alessandria, impegno interno con la Carrarese (foto LaPresse)

Alessandria Carrarese, che sarà diretta dal signor Proietti di Terni, si gioca martedì 20 marzo alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A, che si disputerà in turno infrasettimanale. Nella trasferta di Pisa l'Alessandria aveva recuperato il risultato in extremis, pareggiando con un gol di Marconi al novantacinquesimo minuto. In casa contro il Giana Erminio sabato sera invece i grigi si sono fatti beffare, sprecando un doppio vantaggio e allontanandosi da una a tre lunghezze dal quinto posto occupato proprio dalla Carrarese. Il magic moment dei toscani infatti prosegue, e dopo il successo in Sardegna sul campo dell'Arzachena, hanno ottenuto un secco due a zero in casa contro la Lucchese.

Settimo risultato utile per una Carrarese che ha raccolto in questa serie sì quattordici punti che l'hanno rilanciata appena alle spalle del quartetto che si è insediato in testa in pratica sin dall'inizio del campionato, con Siena e Livorno a giocarsi la promozione diretta e Pisa e Viterbese più attardate ad inseguire. I play off sembrano un obiettivo concreto e sicuramente possibile per entrambe le squadre, ma chi avrà la meglio in questo confronto diretto sarà legittimato a coltivare ambizioni maggiormente concrete.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match Alessandria Carrarese non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA CARRARESE

Allo stadio Moccagatta di Alessandria si troveranno di fronte queste probabili formazioni. I grigi padroni di casa scenderanno in campo con Vannucchi estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con il croato Celjak, Piccolo, Giosa e Barlocco. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Gatto, Ranieri e Nicco, mentre nel tridente offensivo saranno confermati Marconi e Sestu, mentre mancherà l'argentino Gonzalez, ammonito nel match interno contro il Giana Erminio e dunque squalificato, poiché diffidato. Al suo posto, giocherà Chinellato. Risponderà la Carrarese con Botta tra i pali, Ricci sull'out difensivo di destra e il senegalese Baraye sull'out difensivo di sinistra, mentre Tentoni e Murolo saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo, il ghanese Agyei e Rosaia saranno schierati come vertici arretrati di centrocampo, alle spalle di Tortori, Tavano e Bentivegna, incursori offensivi alle spalle di Coralli, confermato nel ruolo di unica punta.

TATTICA E PRECEDENTI

Le scelte tattiche delle due formazioni vedranno l'Alessandria schierata in campo con un 4-3-3 al quale risponderà il 4-2-3-1 della Carrarese. Nel match d'andata giocato in toscana in questo campionato, gli apuani hanno avuto la meglio con il punteggio di due a uno, ribaltando con i gol di Tavano e Biasci l'iniziale vantaggio siglato da Marconi. L'ultimo precedente allo stadio Moccagatta è datato 20 novembre 2016, doppietta di Gonzalez decisiva per i grigi, con la Carrarese che aveva momentaneamente raggiunto il pari con Tonelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 2.10 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.25 la quota relativa al pareggio e Bwin offre a una quota di 3.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.00 e a una quota di 1.72.

