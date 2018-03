Ankara Verona/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Cev Cup, volley maschile)

Diretta Ankara Verona, info streaming video e tv: orario e risultato live della semifinale di ritorno in Cev Cup. La Blu Volley ha perso 3-1 all'andata e rincorre lo Ziraat Bankasi

20 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Ankara Verona, semifinale ritorno Cev Cup (Foto LaPresse)

Ziraat Bankasi Ankara Verona si gioca alle ore 17:00 italiane di martedì 20 marzo: siamo alla semifinale di ritorno della Cev Cup 2017-2018, una delle competizioni europee del volley maschile. La situazione per la Blu Volley, purtroppo dobbiamo dirlo, è sostanzialmente disperata: la qualificazione alla finale del torneo non è impossibile ma la squadra di Nikola Grbic riparte dalla sconfitta per 1-3 subita all’andata in casa. Le regole su questa competizione sono impietose: a parità di vittorie nel doppio confronto la differenza la fa la differenza dei set, e dunque per arrivare in finale la Calzedonia dovrà necessariamente vincere 3-0, oppure replicare il 3-1 dell’andata per poi aggiudicarsi il golden set. Un successo al tie break servirebbe a poco; visto che si gioca in Turchia, Ankara parte chiaramente favorito e allora per Verona sarà importante soprattutto l’approccio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ankara Verona non sarà trasmessa in diretta tv: la Cev Cup infatti non è coperta da televisioni nel nostro Paese. Il portale internazionale laola1.tv, come comunicato anche dalla società veneta sul proprio sito ufficiale, trasmette la sfida in diretta streaming video, mentre per tutte le altre informazioni utili potrete consultare il sito www.cev.lu - quello della federazione europea - oppure le pagine che la Blu Volley mette a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/BluVolleyVr e, su Twitter, all’indirizzo @BluVolleyVr.

IL CONTESTO

Come detto, rimontare per Verona sarà estremamente difficile: la Calzedonia può sicuramente mangiarsi le mani per come sono andate le cose nell’andata giocata una settimana fa. Verona ha vinto di slancio il primo set, ma poi non è riuscita a conservare il suo vantaggio; il secondo parziale è stato determinante, perchè Ankara ha saputo allungare e, impattando nel punteggio, ha trovato la giusta fiducia per vincere la partita, come dimostrato dal fatto che la Blu Volley abbia sempre peggiorato il suo score in ogni set. Oleg Antonov è stato MVP di serata con 22 punti, frutto di 17 attacchi vincenti e 2 ace; la Calzedonia ha avuto in Thomas Jaeschke (12 punti con 9 attacchi, un ace e il 18% in ricezione) il suo giocatore migliore ma all’interno di una partita nella quale ha costantemente fatto fatica, anche perchè sono mancati i punti di Toncek Stern (miglior realizzatore della squadra in Cev Cup) e Stephen Maar, che ne ha portati in dote 11 ma con appena 5 attacchi, non riuscendo mai a essere costante. Adesso bisognerà vedere quello che succederà questa sera; sicuramente la squadra di Nikola Grbic sa di poter ribaltare il risultato e prendersi la finale, ma servirà molto più di quello che la Scaligera ha messo in campo nella sfida di andata per eliminare una squadra esperta come lo Ziraat Bankasi.

