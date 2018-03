Arzachena Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arzachena Cuneo: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sardi e piemontesi a caccia di punti per il riscatto

20 marzo 2018 Stefano Belli

Arzachena, sfida al Cuneo (foto LaPresse)

Arzachena-Cuneo, diretta dal signor Cipriani di Empoli, martedì 20 marzo 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Restano sei i punti di vantaggio dell'Arzachena sulla zona play out, ma un pizzico di delusione tra i tifosi inevitabilmente serpeggia dopo la sconfitta in quello che è pur sempre un derby sardo contro l'Olbia. Squadra quest'ultima più attrezzata e sempre più lanciata verso i play off dell'Arzachena, che ha però il rammarico di un primo tempo giocato in maniera troppo rinunciataria rispetto a una ripresa al contrario vibrante, che non è bastata però a rimontare il doppio svantaggio e ad evitare dunque la sconfitta, la seconda consecutiva dopo quella casalinga contro la Carrarese.

L'Arzachena vede comunque più vicini al momento i play off (Giana Erminio nono lontano tre punti, Pistoiese e Piacenza decime solo due lunghezze) piuttosto che i play out, e per ripartire questo turno infrasettimanale potrebbe rappresentare una buona occasione. Il Cuneo è rimasto fermo nell'ultimo weekend di campionato e vede la Lucchese quintultima lontana solo quattro lunghezze. Nelle ultime settimane i piemontesi si sono resi protagonisti di una lenta ma costante risalita, sarà importante però trovare continuità per una squadra che ha perso solo una delle ultime cinque partite disputate in campionato, ottenendo però nel contempo solo una vittoria e tre pareggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Arzachena Cuneo non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA CUNEO

Le probabili formazioni del match: l'Arzachena padrona di casa scenderà in campo con Ruzittu in porta, Arboleda schierato sull'out difensivo di destra e Trillo sull'out difensivo di sinistra, mentre Sbardella e Piroli formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo spazio a Nuvoli, La Rosa e Casini, mentre Curcio si muoverà come trequartista, per ispirare la manovra offensiva del duo Sanna-Lisai, considerando l'assenza per squalifica di Vano, espulso nel match disputato sabato sera in casa dell'Olbia nel derby sardo. Risponderà il Cuneo con Stancampiano tra i pali, Puttini schierato in posizione di terzino destro e Zigrossi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Conrotto e Di Filippo si muoveranno come difensori centrali. I tre titolari di centrocampo saranno Rosso, Zappella e Cristini, mentre in attacco saranno schierati dal primo minuto nel tridente Schiavi, Zamparo e Dell'Agnello.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tra i moduli tattici delle due squadre vedrà schierati il 4-3-1-2 dell'Arzachena ed il 4-3-3 del Cuneo. Con i sardi all'esordio tra i professionisti in questa stagione, l'unico precedente di riferimento da tenere in considerazione è quello del match d'andata di questo campionato, con l'Arzachena capace di sbancare Cuneo lo scorso 5 novembre col punteggio di uno a zero, rete decisiva messa a segno da Bertoldi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 2.15 da William Hill, mentre Bet365 propone a 3.00 la quota relativa al pareggio e Bwin offre a una quota di 3.40 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.35 e a una quota di 1.52.

© Riproduzione Riservata.