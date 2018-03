Gavorrano Monza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Monza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I toscani attendono i brianzoli, lanciati dal successo sul Siena

20 marzo 2018 Stefano Belli

Monza, trasferta a Gavorrano (foto LaPresse)

Gavorrano Monza, partita che verrà diretta dal signor Marcenaro di Genova, va in scena martedì 20 marzo alle ore 16.30 ed è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A. Se il weekend è stato buono per il Gavorrano, con il pari contro il Pontedera che ha regalato alla penultima in classifica il terzo risultato utile consecutivo, è stato addirittura ottimo per il Monza che si è preso uno scalpo di prestigio, quello del Monza capolista del girone A di Serie C. Due a zero di grande prestigio per i brianzoli che con i gol di Cori e Giudici, realizzati in apertura dei due tempi, si sono portati al settimo posto in classifica a braccetto con l'Olbia, staccando di due lunghezze il Giana Erminio fermato sul pari dall'Alessandria.

Risultato importante per una formazione come quella brianzola che si è presentata comunque da neopromossa in questo campionato, e per la quale giocare i play off sarebbe in ogni caso un conseguimento importante. Dall'altra parte da valutare la situazione del Gavorrano in chiave salvezza, con i toscani che restano distanti tre punti dall'ultima piazza occupata dal Prato, ma anche otto lunghezze dalla salvezza diretta, ovvero dalla Lucchese quintultima. I play out sembrano al momento inevitabile, anche se questa è una stagione oggettivamente in grado di regalare altre sorprese sia in testa sia in coda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match Gavorrano Monza, girone A del campionato di Serie C, non sarà prevista una diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo, e attivandola su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO MONZA

Le probabili formazioni del match. I padroni di casa toscani schiereranno Falcone tra i pali, Borghini titolare nella difesa a tre al fianco di Ropolo e Mori, mentre i tre di centrocampo saranno Damonte, Remedi e Vitiello. Sulle corsie laterali, spazio a Papini a sinistra e Favale a destra, mentre in attacco ci sarà Moscati a far coppia con Brega, autore del gol del Gavorrano nell'ultima sfida interna contro il Pontedera. Dall'altra parte risponderà il Monza con Liverani a difesa della porta, Adorni schierato in posizione di terzino destro e Tentardini in posizione di terzino sinistro, mentre Riva e Caverzasi saranno i due centrali di difesa. A quattro sarà anche la linea di centrocampo dei brianzoli, con Guidici laterale di destra e D'Errico laterale di sinistra, mentre Guidetti e Palesi saranno i centrali sulla mediana. In attacco, ci sarà spazio per il tandem Cori-Cogliati.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli scelti dai due allenatori saranno il 3-5-2 per quanto riguarda il Gavorrano ed il 4-4-2 per quanto concerne il Monza. Le due squadre si sono incrociate per la prima volta tra i professionisti proprio in questa stagione, nel match disputato lo scorso 5 novembre. Due a due il risultato finale del confronto allo stadio Brianteo, col Monza in vantaggio di due reti alla fine del primo tempo grazie alle marcature di Giudici e Cori, ma costretto a incassare la rimonta toscana nella ripresa con le reti di Moscani e di Mosti, quest'ultima al novantunesimo minuto e che ha fissato il risultato sul due a due.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 3.20 da Bet365, mentre Bwin propone a 2.75 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a una quota di 2.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.80 e a una quota di 1.38.

