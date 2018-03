Giana Erminio Olbia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Giana Erminio Olbia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Faccia a faccia tra squadre ambiziose nel girone A di Serie C

20 marzo 2018 Stefano Belli

Giana Erminio opposto all'Olbia (foto LaPresse)

Giana Erminio-Olbia, diretta dal signor Gualtieri di Asti, martedì 20 marzo 2018 alle ore 16.30, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Hanno vissuto un sabato sera da leoni le due formazioni opposte sul campo di Gorgonzola in questo turno infrasettimanale di terza serie. Il Giana Erminio era partito decisamente col piede sbagliato nella trasferta di Alessandria, ritrovandosi sotto di due gol dopo appena undici minuti. Nella ripresa i gol di Chiarello e Capano (quest'ultimo alla sua prima marcatura tra i professionisti) hanno radicalmente cambiato le carte in tavola, consentendo ai lombardi di restare agganciati al treno della zona play off al nono posto, pur distanziati ora di due punti dal Monza, capace di battere la capolista Siena, e proprio dall'Olbia.

I sardi hanno infatti vinto con il punteggio di due a uno l'atteso derby casalingo contro l'Arzachena, grazie alle reti messe a segno da Senesi e da Ragatzu che hanno blindato i tre punti nonostante il tentativo di rimonta avversario nella seconda frazione di gioco. Tre punti che confermano come l'Olbia quest'anno abbia tutte le carte in regola per puntare ai play off, che sarebbero un traguardo di prestigio che testimonierebbe la crescita di un club che solo la scorsa stagione è tornato tra i professionisti, guadagnandosi la salvezza diretta un anno fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per il match Giana Erminio Olbia non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO OLBIA

Le probabili formazioni dell'incontro. I padroni di casa del Giana Erminio schiereranno Taliento tra i pali, Perico in posizione di terzino destro e Foglio in posizione di terzino sinistro, con il nigeriano Bonalumi e Montesano al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Degeri e Marotta per vie centrali, con la fascia destra che sarà presidiata da Chiarello mentre Iovine sarà l'esterno laterale mancino sulla mediana. In attacco, Perna si muoverà da trequartista, ispirando la manovra dell'unica punta di ruolo, Bruno. Risponderà l'Olbia con Aresti a difesa della porta e una linea difensiva a quattro con impiegati dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente Pinna, il francese Leverbe, Iotti e Cotali. A centrocampo spazio al terzetto titolare composto da Murgia, Muroni e Feola, mentre Vallocchia sarà il trequartista che ispirerà la manovra offensiva del duo Ragatzu-Senesi.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due squadre vedrà i padroni di casa di Gorgonzola schierare un 4-4-1-1 al quale sarà opposto il 4-3-1-2 dell'Olbia. All'andata vittoria sarda con l'Olbia capace di imporsi tre a zero, netto successo con le reti di Ogunseye, Ragatzu e Feola. Il precedente dello scorso campionato a Gorgonzola ha visto invece il Giana Erminio battere di misura i sardi con un gol di Chiarello, il 26 febbraio 2017.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 2.15 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.60 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.00 e a una quota di 1.72.

