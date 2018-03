Giro di Catalogna 2018/ 2^ tappa streaming video e diretta tv: percorso, orario, vincitore (oggi 20 marzo)

20 marzo 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro di Catalogna - LaPresse

Il Giro di Catalogna 2018 ci propone oggi la sua seconda tappa Matarò Valls di 175,6 km. Questa settimana l’UCI World Tour è sulle strade spagnole per la tradizionale Volta a Catalunya, corsa che ha superato il secolo di vita ed è di conseguenza fra le più prestigiose al mondo per quanto riguarda le brevi corse a tappe. A dare ulteriore importanza al Giro di Catalogna c’è naturalmente il prestigioso elenco di partecipanti che lo caratterizza ogni anno. Anche il 2018 non fa eccezione: nelle tappe più dure sarà spettacolo fra i tanti big al via, con la speranza di vedere fra i migliori anche Fabio Aru e Davide Formolo, sicuramente i due italiani di spicco in questa edizione del Catalogna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DI CATALOGNA

Il Giro di Catalogna 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, il canale tematico che è disponibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. L’appuntamento per la seconda tappa Matarò Valls oggi sarà a partire dalle ore 15.45, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore questo pomeriggio ricordiamo anche la possibilità della diretta streaming video riservata ai rispettivi abbonati tramite Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

PERCORSO 2^ TAPPA GIRO DI CATALOGNA 2018

La seconda tappa del Giro di Catalogna 2018 avrà dunque partenza a Matarò e arrivo a Valls al termine di 175,6 km non particolarmente difficili ma nei quali non ci sarà mai respiro, perché i tratti pianeggianti saranno di fatto inesistenti. Il punto chiave per capire il vincitore della tappa sarà la salita del Col de Lilla, che misura 5,4 km al 5% di pendenza media e il cui scollinamento sarà posto a soli 10 chilometri dal traguardo di Valls, che potrebbe favorire gli attacchi di chi vorrà evitare l’arrivo allo sprint. Rispetto a ieri, si tratterà di un’ascesa un po’ più impegnativa e posta anche più vicina alla linea d’arrivo: il compito dei velocisti e delle loro squadre sarà dunque più complicato, gli attacchi non mancheranno e potrebbe magari muoversi pure qualche big, anche se le tappe successive saranno più dure, vere tappe di montagna che sicuramente catalizzeranno l’attenzione di chi ha grosse ambizioni in questo Giro di Catalogna.

