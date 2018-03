ICARDI VIA DALL'INTER?/ Wanda Nara avvisa i nerazzurri sul rinnovo:"Ogni giorno vale di più"

Icardi via dall'Inter? Le parole di Wanda Nara, moglie e procuratrice del bomber argentino. Da una parte un'apertura ai nerazzurri, ma dall'altra mette in allerta il popolo interista...

Wanda e Mauro Icardi (foto da Twitter)

In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, Wanda Nara, agente e moglie di Mauro Icardi, ha fatto il punto sul momento e sul futuro dell'attaccante dell'Inter. Reduce dal poker contro la Sampdoria, che gli ha consentito di toccare e superare quota 100 gol in Serie A, il bomber argentino finisce sempre sui giornali per le voci che lo vogliono lontano dall'Inter. L'interesse del Real Madrid nei suoi confronti è noto, ma Wanda dimostra di avere ottime qualità nel dribbling quando l'intervistatore le domanda se i tifosi dell'Inter potranno divertirsi insieme a lui ancora a lungo:"Non posso prevedere il futuro, ma posso dire che il progetto della famiglia Zhang ci piace. Hanno voglia di crescere e di far tornare l’Inter tra i grandi club". In questo senso, dalle parole di Wanda, la qualificazione in Champions non sembra essere una discriminante sulla permanenza in nerazzurro di Icardi:"In questi anni siamo rimasti anche senza Champions..."

L'AVVISO ALL'INTER

Ma l'intervista di Wanda Nara con La Gazzetta dello Sport non è stata solo rose e fiori per l'Inter. Diciamo che c'è stata anche qualche spina, qualche punzecchiatura necessaria a mantenere l'ambiente sul chi vive. L'agente di Icardi, a proposito del rinnovo di contratto, ha dichiarato:"Siamo tutti molto rilassati al riguardo. Noi siamo fiduciosi sul rinnovo e quando incrocio il direttore sportivo allo stadio ridiamo e scherziamo. Gli faccio a volte la battuta: ogni giorno che passa, vale sempre di più. Ma c’è serenità nell’aria, nessuna tensione". Al giornalista che le domanda se il rinnovo comporterà un ritocco al rialzo sia dell'ingaggio che della clausola rescissoria, la signora Icardi risponde:"Quando si rinnova, lo si fa per migliorare la situazione in essere. Ma non abbiamo ancora pensato alle condizioni e alle cifre". Interessante anche il commento sul rapporto tra Mauro e Luciano Spalletti:"Un rapporto sano, un rapporto sincero come deve essere tra il capitano e l’allenatore della squadra. Mauro ama molto ascoltare e imparare dalle persone più esperte di lui. E in questo Spalletti lo sta aiutando a crescere".





