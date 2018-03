Juventus, infortunio Alex Sandro/ Il brasiliano si ferma con la nazionale: problema muscolare

Alex Sandro, terzino sinistro Juventus - LaPresse

Nuovo infortunio in casa Juventus. In queste ore si è infatti fermato Alex Sandro, terzino/esterno d’attacco sinistro. Il calciatore brasiliano si stava allenando con la propria nazionale in vista delle amichevoli in programma in questi giorni, quando ha accusato un dolore alla coscia destra. Subito ha interrotto l’allenamento (attualmente la Selecao si trova a Mosca), e a breve si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Una tegola non da poco se lo stop dovesse essere di un paio di settimane, visto che dopo la pausa inizierà un periodo di fuoco per la Juventus, a cominciare dalla sfida interna con il Milan in campionato, passando poi per l’andata dei quarti di finale di Champions League, il big match contro il Real Madrid sempre all’Allianz Stadium. La speranza ovviamente è che si tratti di un semplice affaticamento, ma nulla sarà da escludere fino all’esito degli esami.

ANCHE CHIELLINI A RISCHIO CHAMPIONS?

Juventus in apprensione quindi, a cominciare da Allegri, che per l’ennesima volta in questa stagione dovrà destreggiarsi fra gli infortunati. Quest’annata ha visto infatti diversi bianconeri bloccarsi, come ad esempio la stella Dybala, ma anche il portiere Buffon, quindi De Sciglio, Marchisio, Howedes, e per ultimi Cuadrado e Bernardeschi. Di recente si è fatto male anche Giorgio Chiellini, storico centrale di difesa, bloccatosi in occasione del pareggio contro la Spal di sabato scorso. Il bianconero non si è potuto aggregare al ritiro di Coverciano con la nazionale italiana di Di Biagio, ma è rimasto a Torino per sottoporsi a tutti gli esami del caso. Gli ultimi esiti sono positivi, ma se non dovesse farcela con il Real Madrid, si tratterà davvero di un bel guaio, visto che per il match contro le Merengues mancherà già Benatia, squalificato dopo la sfida con il Tottenham.

