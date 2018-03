Livorno Siena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Livorno Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Big match nel girone A di Serie C tra le prime due della classe

20 marzo 2018 Stefano Belli

Livorno, big match col Siena (foto LaPresse)

Livorno Siena sarà diretta dal signor Maggioni di Lecco; martedì 20 marzo alle ore 20.30 si gioca uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A, che si disputerà in turno infrasettimanale. E' il momento della verità per le due squadre? Livorno e Siena si trovano di fronte in un autentico big match, i bianconeri primi in classifica nel girone A di Serie C, i labronici secondi ma con una partita in meno disputata. A lasciare ancor di più col fiato sospeso nella corsa alla Serie B diretta, il rendimento di entrambe le squadre nell'ultimo weekend. Con il blitz di Gorgonzola e il due a zero al Giana Erminio della settimana precedente, il Livorno sembrava essere uscito dalla crisi che aveva messo in discussione un primato che sembrava blindatissimo solo fino a qualche settimana fa.

E' arrivata invece un'altra pesante sconfitta, uno a tre sul campo della Pro Piacenza, che ha rimesso in discussione tutto. Ma il Siena non ne ha approfittato, mancando l'occasione per tramutare il suo primato da virtuale a reale considerando la partita in più disputata rispetto ai diretti contendenti. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione bianconera è caduta a Monza, restando così con un solo punto di vantaggio sul Livorno. Allo stadio Picchi la resa dei conti potrebbe, con un pareggio, clamorosamente rilanciare anche Pisa e Viterbese nella lotta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il big match Livorno Siena, la grande sfida tra le prime due della classe nel girone A di Serie C, sarà prevista diretta tv sul canale 60 del digitale terrestre in chiaro, ovvero Sportitalia; in più gli abbonati al portale elevensports.it potranno anche seguire la diretta streaming video via internet della partita, accessibile anche pagando una singola quota per l'evento - e dunque anche per chi non avesse ancora sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO SIENA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Armando Picchi di Livorno. I padroni di casa amaranto scenderanno in campo con Mazzoni tra i pali, Perico schierato in posizione di terzino destro e Bresciani schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Borghese e Gonnelli saranno i difensori centrali. A centrocampo l'albanese Kabashi sarà affiancato da Gemmi e da Bruno,mentre Murilo, Montini e il francese Doumbia saranno schierati dal primo minuto nel tridente offensivo. Dall'altra parte risponderà il Siena con Pane tra i pali, Rondanini sull'out difensivo di destra e Iapichino sull'out difensivo di sinistra, mentre Sbraga e D'Ambrosio si muoveranno come difensori centrali. Terzetto di centrocampo bianconero composto da Vassallo, Gerli e Damian, mentre Guberti sarà il trequartista alle spalle del duo d'attacco composto da Santini e da Marotta.

TATTICA E PRECEDENTI

Confronto tattico fra il 4-3-3 del Livorno e il 4-3-1-2 del Siena. Labronici vincenti nel match d'andata disputato allo stadio Artemio Franchi con gol di Vantaggiato in apertura di ripresa, quindi Sbraga ha raggiunto il pareggio per i bianconeri ma ancora Vantaggiato al novantaduesimo ha regalato al Livorno una vittoria che per il momento sposta gli equilibri. L'ultimo precedente a Livorno è quello del 4 marzo 2017, due a zero per i bianconeri il risultato grazie alle reti di Castiglia e Ciurria, realizzate entrambe nel corso della prima frazione di gioco.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 2.15 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.23 e a una quota di 1.58.

