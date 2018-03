Lucchese Viterbese/ Info streaming video e diretta tv: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lucchese Viterbese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per i toscani cliente difficile, etruschi lanciati dagli ultimi risultati

Lucchese Viterbese, partita che viene diretta dal signor Nicoletti di Catanzaro, martedì 20 marzo alle ore 18.30, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A, che si disputerà infrasettimanalmente. Continua a crescere la Viterbese, che dopo aver conquistato l'accesso alla finalissima di Coppa Italia di Serie C da disputare contro l'Alessandria, eliminando il Cosenza in semifinale, ha ripreso il suo cammino anche in campionato, tornando alla vittoria con un secco due a zero contro l'Arezzo. Ed ora i gialloblu, blindato il quarto posto e raggiunto il Pisa al terzo (con i toscani che rispetto agli etruschi hanno per giunta disputato una partita in più) sono chiamati a compiere un altro passo importante nella difficile trasferta di Lucca, contro una formazione rossonera che continua comunque ad essere invischiata nella lotta per non retrocedere. Lucchese battuta due a zero a Carrara nell'ultima giornata disputata in campionato, anche se i punti di vantaggio sulla zona play out sono rimasti tre proprio grazie alla vittoria della Viterbese contro l'Arezzo. Laziali che nelle ultime nove partite di campionato hanno diviso equamente vittorie, pareggi e sconfitti, ma che cambiando passo potrebbero giocarsi la Serie B nel rush finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match tra la Lucchese e la Viterbese non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE VITERBESE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa della Lucchese scenderanno in campo con Albertoni in porta, Bertoncini, l'argentino Espeche e Baroni titolari nella difesa a tre, mentre gli esterni di fascia saranno Russu a destra e Fanucchi a sinistra, vista l'assenza di Tavanti, squalificato per l'espulsione per doppia ammonizione rimediata nella trasferta di Carrara. A centrocampo spazio a Buratto, Arrigoni e Damiani per vie centrali, mentre in attacco faranno coppia Bortolussi e Nolé. Risponderà la Viterbese con Iannarilli tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Celiento, il bulgaro Atanasov, Sini e Mosti. A centrocampo Peverelli sarà l'esterno laterale di destra e il belga Vandeputte l'esterno laterale di sinistra, con Di Paolantonio e Baldassin che si muoveranno al centro della mediana. Il brasiliano Jefferson, mattatore con la sua doppietta nell'ultimo match interno degli etruschi contro l'Arezzo, giocherà al fianco di Calderini sul fronte offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli confermati per i due allenatori, 3-5-2 per la Lucchese di Lopez e 4-4-2 per la Viterbese di Sottili. Il match d'andata di questo campionato a Viterbo è terminato con il punteggio di due a due, toscani in vantaggio per due volte con le reti di De Vena e Nolé ma raggiunti dai gialloblu prima da una rete di Razzitti e poi da un gol di Celiento. Vittoria della Lucchese nell'ultimo precedente allo stadio Porta Elisa, il 6 novembre 2016. Due a uno per i rossoneri con gol di De Feo, pareggio laziale di Diop e gol vittoria di Terrani su rigore a due minuti dal novantesimo.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 3.00 da William Hill, mentre Bwin propone a 2.95 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a una quota di 2.45 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.43 e a una quota di 1.49.

