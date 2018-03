Milan, Raiola/ “La nazionale fa schifo senza Balotelli. Reina? Speriamo titolare cosi Donnarumma...”

Milan, parla Raiola: “La nazionale fa schifo senza Balotelli. Reina? Speriamo titolare cosi Donnarumma...”. Le nuove frecciate del noto procuratore italo-olandese

Mino Raiola, agente di Balotelli e Donnarumma - LaPresse

Torna allo scoperto il noto procuratore Mino Raiola. Intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Radio 24, l’agente italo-olandese ha detto la sua sulla situazione di casa Milan, ed in particolare, sul suo assistito Gigio Donnarumma: «Spero che il titolare del Milan sarà Reina, me lo auguro». Ovviamente ironico Mino Raiola, pronto a fare la sua prossima mossa nel caso in cui il portiere del Napoli dovesse veramente sbarcare a Milanello. A quel punto lo stesso agente avrà l’assist per portare via da Milanello il giovane guardiano, rivendendolo al miglior offerente, con Paris Saint Germain, Manchester United e Real Madrid in pole position. Ma Raiola non ne ha solo nei confronti del Milan, ma soprattutto dell’Italia. Senza troppi peli sulla lingua l’agente di Pogba, ammette: «Abbiamo una Nazionale che fa schifo, piena di gente scarsa».

“SERVE QUALCUNO DI CARATTERE”

Ovviamente il riferimento è all’assenza di un altro dei suoi assistiti, Mario Balotelli: «Per portare Balotelli ci vuole carattere. Ma il carattere non lo aveva Ventura e non lo ha Di Biagio. Ci sono problemi di spogliatoio? Ma quale spogliatoio? Se fosse così, lo dicano...». Lascia infatti un po’ perplessi la mancata convocazione di Super Mario, che in questa stagione ha segnato 22 reti, contro le appena 9 messe a segno da Belotti. Raiola, sempre a Radio 24, torna quindi a parlare di Donnarumma, e del fatto che Gigi Buffon sarà ancora una volta il titolare della nazionale italiana, nonostante l’età avanzata: «Mi stupisce che Donnarumma non sia già titolare in Nazionale, anche se Buffon mi è simpatico. Se noi diamo in mano la Nazionale a Ventura che cosa dobbiamo aspettarci? Se convochiamo Buffon adesso, dovremmo portarcelo fino agli Europei. Non è così? E allora perché lo convoca?». La questione Buffon sta facendo discutere e non poco gli addetti ai lavori, con la maggior parte di essi convinti che alla fine il portierone della Juventus dovrebbe dire addio agli azzurri, per lasciare che si inizio un nuovo corso fatto di giovani.

© Riproduzione Riservata.