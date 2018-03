Napoli, infortunio Hamsik/ “Sensazioni non buonissime”, ma l’agente rivede il tiro

Napoli, infortunio Hamsik: “Sensazioni non buonissime”, ma l’agente rivede il tiro. Il centrocampista del club partenopeo ha un problema muscolare al flessore

Marek Hamsik, capitano Napoli - LaPresse

Durante la sfida recente fra il Napoli e il Genoa, vinta dagli azzurri con il risultato di una rete a zero, si è infortunato Marek Hamsik. Il capitano dei partenopei ha accusato un dolore muscolare, e gli esami effettuati nelle scorse ore hanno evidenziato un risentimento al flessore della coscia destra. Lo stesso capitano del Napoli è uscito allo scoperto di recente, e a margine della premiazione come miglior giocatore della Slovacchia nel 2018, ha ammesso: «Il mio infortunio? Le sensazioni non suono buonissime, ma ne sapremo di più quando tornerò a Napoli per gli esami più approfonditi». Invita quindi alla calma l’ex calciatore del Brescia, che crede ancora nello scudetto nonostante la Juventus li abbia scavalcati: «Abbiamo ancora la sfida diretta contro la Juve – il capitano azzurro ha proseguito - ci sono nove gare da qui alla fine della campionato e molte cose possono cambiare».

L’AGENTE RASSICURA

E tornando all’infortunio, è uscito allo scoperto anche Martin Petras, facente parte del gruppo di agenti dello stesso centrocampista della nazionale slovacca, che intervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in queste ore, ha provato a rassicurare un po’ l’ambiente partenopeo: «Marek sta bene, qualcuno ha voluto aumentare la notizia perché non sono state tradotte bene le sue parole». L’agente ha confessato che Marek gli ha confidato di aver sentito una fitta, ma che non dovrebbe essere nulla di grave. Ieri il procuratore ha passato l’intera giornata con il proprio assistito, che… «Ha camminato regolarmente ed anche lui crede e spera che non sia nulla di grave». Tra l’altro l’infortunio avviene in un periodo di pausa dei campionati, quindi Marek dovrebbe avere tutto il tempo necessario per recuperare prima della gara con il Sassuolo. Anche nel caso in cui non dovesse farcela, l’avversario emiliano è senza dubbio alla portata del Napoli.

