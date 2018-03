Piacenza Prato/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Piacenza Prato: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Per gli emiliani esame contro il fanalino di coda del girone A

20 marzo 2018 Stefano Belli

Piacenza, arriva al Garilli il fanalino di coda Prato (foto LaPresse)

Piacenza Prato, partita che verrà diretta dal signor Acanfora di Castellammare di Stabia e si gioca martedì 20 marzo alle ore 18.30, sarà una sfida relativa alla trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A, che si disputerà in turno infrasettimanale. Dopo la vittoria in casa contro il Pontedera ed il pareggio di Pisa, il Piacenza ha un'opportunità importante per salire ancora verso la zona play off, ospitando il Prato fanalino di coda. Prato che resta a tre punti di distanza dal Gavorrano penultimo, ma con una partita in meno disputata. Vista la formula del campionato di quest'anno, per i toscani sembra comunque garantita la possibilità di giocarsi la salvezza ai play out, a loro volta comunque inevitabili visto che per il Prato la salvezza diretta dista undici lunghezze, al momento.

I toscani hanno ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide interne contro Pro Piacenza e Pistoiese, da tempo i biancazzurri stanno crescendo rispetto alla pessima prima metà di campionato, ma sembra non bastare per una vera rimonta in classifica. Anche al Piacenza manca la forza da tempo per il salto di qualità nella top ten in classifica, i play off con la Pistoiese decima sono stati comunque agganciati, anche se in casa i biancorossi hanno perso due delle ultime cinque partite disputate in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il match non sarà prevista diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PRATO

I padroni di casa del Piacenza schiereranno Fumagalli tra i pali, Castellana in posizione di terzino destro e Masciangelo in posizione di terzino sinistro, con Pergreffi e Silva schierati invece come difensori centrali. A centrocampo Taugourdeau in cabina di regia sarà affiancato da Segre e da Della Latta, mentre Corradi avrà compiti da trequartista, ispirando la manovra offensiva del tandem Corazza-Di Molfetta. Risponderà il Prato con Alastra a difesa della porta e una difesa a quattro con Seminara laterale di destra e Bertoli laterale di sinistra, mentre Martinelli e Cistana formeranno la coppia centrale della retroguardia. A quattro anche la linea di centrocampo, Ceccarelli a destra e Casale a sinistra saranno schierati sulle fasce laterali, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Gargiulo e Fantacci. In attacco, spazio a Carletti e Piscitella nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Lo scontro tattico vedrà schierato il Piacenza padrone di casa con il 4-3-1-2, mentre il Prato risponderà con il 4-4-2. All'andata larga vittoria del Piacenza sul campo del Prato, quattro a uno per gli emiliani con i gol di Perfreffi, Bini, Romero e Morosini, col Prato che ha accorciato le distanze con Fantacci. L'ultimo precedente in casa del Piacenza è datato 7 maggio 2017 con vittoria biancorossa con il punteggio di tre a due, gol decisivo di Tulissi al novantunesimo dopo che il Prato era stato per due volte in vantaggio con una doppietta di Moncini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 2.15 da William Hill, mentre Bwin propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a una quota di 3.50 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.23 e a una quota di 1.58.

