Pistoiese Pisa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pistoiese Pisa: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Nerazzurri su un campo difficile dopo una serie di delusioni

20 marzo 2018 Stefano Belli

La Pistoiese ospiterà il Pisa (foto LaPresse)

Pistoiese-Pisa, diretta dal signor Allaloro di Collegno di Catanzaro, si gioca martedì 20 marzo alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali della trentunesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018 nel girone A, che si disputerà infrasettimanalmente. Pistoiese sulla linea di confine della zona play off, Pisa appena agganciato al terzo posto in classifica dalla Viterbese. Questo il quadro della sfida che andrà in scena al Melani di Pistoia. I padroni di casa orange sono reduci da un pareggio a Prato interessante, considerando che pur essendo i pratesi ultimi in classifica, la trasferta poteva nasconedere molto insidie.

Gli arancioni hanno tenuto botta ottenendo la loro terza partita utile consecutiva, dall'altra parte invece il Pisa si è ritrovato bloccato sul pari in casa dal Piacenza, dopo un altro pareggio all'Arena Garibaldi contro l'Alessandria e le sconfitte contro Gavorrano e Lucchese. Sconfitte che costano ai nerazzurri gravi rimpianti, visto il rendimento ai primi due posti in classifica di Siena e Livorno. Con un altro rendimento nell'ultimo mese, anche senza centrare un en plein, il Pisa si sarebbe ritrovato di prepotenza in lotta per la promozione diretta in Serie B. Ora deve guardarsi invece dall'assalto al terzo posto della Viterbese e proverà a ritrovare una vittoria che manca dalla trasferta di Arzachena del 18 febbraio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per il derby toscano tra la Pistoiese e il Pisa non sarà prevista una diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al portale elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet della partita anche acquistando la visione della sfida come evento singolo.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE PISA

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Melani di Pistoia. I padroni di casa orange scenderanno in campo con Zaccagno a difesa della porta e una difesa a tre con Terigi, Quaranta e Priola schierati titolari. A centrocampo Hamlili, Vrioni e Regoli occuperanno la zona centrale sulla mediana, mentre Picchi si muove sulla fascia destra e Luperini sarà l'esterno laterale mancino. In attacco spazio a Minardi in attacco al fianco dell'argentino Ferrari. Risponderà il Pisa con Voltolini tra i pali, mentre Birindelli sarà schierato sull'out di destra e Filippini sull'out di sinistra, mentre al centro della difesa saranno schierati il montenegrino Sabotic e Lisuzzo. Terzetto titolare di centrocampo con l'austriaco Gucher perno centrale affiancato da De Vitis e Maltese. In attacco si muoveranno Musacci, Negro e Ferrante, titolari nel tridente offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Moduli a confronto con la Pistoiese schierata con il 3-5-2 e il Pisa con il 4-3-3. Il match d'andata di questo campionato a Pisa ha fatto registrare un pari pirotecnico, tre a tre con reti di Masucci, Mannini e De Vitis per i nerazzurri e di Zappa, Regoli e Zullo per gli orange. Ultimo precedente a Pistoia disputato l'8 maggio 2016, vittoria di misura della Pistoiese grazie a un gol di Vassallo. Il Pisa ha perso gli ultimi sette precedenti di campionato giocati a Pistoia, l'ultima vittoria nerazzurra è l'uno a zero ottenuto nel campionato di Serie C 1975/76.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dei bookmaker per le scommesse sulla partita indicano la vittoria casalinga proposta a una quota di 3.00 da William Hill, mentre Bwin propone a 2.95 la quota relativa al pareggio e Bet365 offre a una quota di 2.45 l'eventuale successo esterno. Per quanto riguarda i gol realizzati nel corso della partita, Unibet offre over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a una quota di 2.43 e a una quota di 1.49.

