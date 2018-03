Pontedera Pro Piacenza/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

20 marzo 2018 Stefano Belli

Pontedera, arriva la Pro Piacenza

Pontedera-Pro Piacenza, diretta dal signor Massimi di Termoli, martedì 20 marzo 2018 alle ore 18.30, sarà un match previsto per il turno infrasettimanale di Serie C, che andrà in scena per la sua trentunesima giornata. Scontro in zona 'quasi salvezza' tra Pontedera e Por Piacenza. Gli emiliani sono a due punti di distanza dalla zona play off e hanno sei lunghezze di vantaggio da quella play out. Il Pontedera invece dista quattro punti da decimo posto e ne ha altrettanti di vantaggio sull'Arezzo quartultimo. I momenti vissuti dalle due formazioni sono però diametralmente opposti.

Da una parte la Pro Piacenza ha vinto tre delle ultime quattro partite disputate in campionato, compreso l'ultimo big match disputato al Garilli contro il Livorno, che perdendo tre a uno contro gli emiliani ha perso l'occasione di tornare in testa alla classifica del girone A di Serie C. Dall'altra parte il Pontedera ha raccolto solo due punti nelle ultime quattro sfide disputate in campionato, anche se l'ultimo pareggio in casa del Gavorrano ha permesso ai toscani di tornare a muovere la classifica. Il match sembra equilibrato, anche se la Pro Piacenza ha perso tre delle ultime cinque trasferte di campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per vedere la partita Pontedera Pro Piacenza non ci sarà l'opzione della diretta tv sui canali free o pay, chi sarà abbonato o da utente acquisterà la partita singola sul sito elevensports.it, potrà seguire invece la diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA PRO PIACENZA

Si giocherà allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, e queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo. I padroni di casa toscani affronteranno il match con Contini schierato a difesa della porta e lo svizzero Rossini, Risaliti e Frare titolari nella difesa a tre. Caponi, Gargiulo e Calcagni partiranno dal primo minuto come centrali di centrocampo, con Posocco chiamato a presidiare la fascia destra e Corsinelli che si muoverà invece sul lato mancino del campo. In attacco, spazio a Raffini e a Maritato nel tandem offensivo. Risponderà la Pro Piacenza con Gori estremo difensore dietro una linea difensiva a quattro con Calandra e Ricci impiegati rispettivamente come laterali di destra e di sinistra, mentre i centrali di difesa saranno Battistini e Paramatti. A centrocampo tris con La Vigna, Barba e Aspas, Alessandro sarà il trequartista che si muoverà alle spalle del duo offensivo composto da Abate e Musetti.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto nello scontro tattico tra le due formazioni saranno il 3-5-2 del Pontedera opposto al 4-3-1-2 della Pro Piacenza. Nel novembre scorso la partita d'andata è stata vinta dal Pontedera, che ha espugnato il Garilli contro la Pro grazie ad una rete siglata da Frare a metà ripresa. Toscani vincenti anche nell'ultimo precedente disputato in casa il 12 febbraio 2017, rete decisiva di Kabashi. La Pro Piacenza non è mai riuscita a ottenere punti nelle trasferte a Pontedera da quando il club è salito tra i professionisti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sul match: bookmaker convinti nel grande equilibrio nella sfida, ad ogni modo anche in virtùà del fattore campo c'è una leggera preferenza per la compagine toscana, la cui vittoria interna viene quotata 2.70 da William Hill, mentre Starvegas.it propone a 2.80 la quota relativa al pareggio e quanto investito sul successo esterno degli emiliani viene moltiplicato per 3.00 da Bet365. Capitolo gol realizzati. La quota per l'under 2.5 viene fissata a 1.38 da Unibet, che propone invece a 2.75 la quota relativa all'over 2.5.

