Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (31^ giornata)

20 marzo 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C girone A, 31^ giornata (Foto LaPresse)

Non si ferma il campionato di Serie C 2017-2018: nemmeno il tempo di assimilare i risultati del fine settimana che arriva subito un turno infrasettimanale, valido per la trentunesima giornata. Ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare; si corre verso la promozione diretta e i playoff, e verso la salvezza diretta senza passare dai playout. Martedì 20 marzo è il giorno dedicato al girone A: programma ricco che parte alle ore 14:30 con Arzachena-Cuneo e che proseguirà alle ore 16:30 con Gavorrano-Monza e Giana Erminio-Olbia. Alle ore 18:30 avremo Lucchese-Viterbese, Piacenza-Prato e Pontedera-Pro Piacenza; chiusura alle ore 20:30 con Alessandria-Carrarese, Livorno-Siena e Pistoiese-Pisa.

LA SITUAZIONE

Al Picchi si gioca la partita che potrebbe anche essere decisiva per la promozione diretta: il Livorno continua a penare e ha perso la terza gara nelle ultime quattro sul campo della Pro Piacenza, ma il Siena non ne ha approfittato facendosi battere a Monza e interrompendo così la serie di tre vittorie. La Robur ha perso la grande occasione di confermare la vetta anche dopo il turno di riposo: adesso ha un punto di vantaggio e, se dovesse perdere questa sera, chiaramente le sue possibilità di promozione immediata si ridurrebbero. La corsa sembra ridotta a queste due squadre: troppe le occasioni perse da un Pisa che si trova a -6 dalla vetta ma con una partita in più, stesso ritardo della Viterbese che però ha le stesse gare del Siena e ci potrebbe provare, ma solo ritrovando un po’ di continuità nei suoi risultati. La corsa ai playoff è entusiasmante: il Pontedera, che oggi sfida la Pro Piacenza, non è assolutamente tagliato fuori anche se rispetto alla Pistoiese, che occupa la decima posizione, ha una partita in più. Occhio poi a quello che succede in coda: il Gavorrano sta incredibilmente provando a salvarsi subito, al momento però deve recuperare 8 lunghezze alla Lucchese. I rossoneri rischiano contro la Viterbese, i toscani invece ospitano il Monza che è ottavo: potrebbe venirne fuori un -5 che a quel punto diventerebbe molto interessante. Sembra invece spacciato il Prato, anche se ha una gara in meno di alcune squadre che gravitano in zona; imperativo però fare punti, e non sarà facile sul campo di un Piacenza che attualmente sarebbe fuori dai playoff e dunque ha bisogno di tornare a vincere (lo ha fatto due volte nelle ultime quattro partite).

ore 14:30 Arzachena-Cuneo

ore 16:30 Gavorrano-Monza

ore 16:30 Giana Erminio-Olbia

ore 18:30 Lucchese-Viterbese

ore 18:30 Piacenza-Prato

ore 18:30 Pontedera-Pro Piacenza

ore 20:30 Alessandria-Carrarese

ore 20:30 Livorno-Siena

ore 20:30 Pistoiese-Pisa

CLASSIFICA GIRONE A

Siena 55

Livorno 54

Pisa, Viterbese 49

Carrarese 43

Alessandria 40

Olbia, Monza 39

Giana Erminio 37

Pistoiese, Piacenza 36

Arzachena 34

Pontedera 32

Lucchese 31

Arezzo (-3) 28

Cuneo 27

Gavorrano 23

Prato 20

