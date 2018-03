Trento Chaumont/ Info streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Champions League volley maschile)

Diretta Trento Chaumont, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca per il ritorno del primo turno nei Playoff 12 della Champions League di volley maschile

20 marzo 2018 Claudio Franceschini

Diretta Trento Chaumont, volley Champions League (Foto LaPresse)

Trento Chaumont si gioca alle ore 20:30 di martedì 20 marzo: al PalaTrento va in scena la partita valida per il ritorno del primo turno di “Playoff 12” della Champions League 2017-2018 di volley maschile. Spieghiamo: dopo la prima fase del torneo (a gironi) è stata sorteggiata una squadra che, ospitando la Final Four, sarebbe andata direttamente alla fase finale - si tratta dello Zenit Kazan - mentre le altre sono impegnate in due turni in andata e ritorno al termine dei quali restano tre realtà che parteciperanno alla Final Four. Trento è una di queste: questa sera cercherà di ribaltare il 2-3 subito all’andata dai francesi. La vincente di questa sfida affronterà Belchatow o Civitanova: per la Diatec dunque ci sarà eventualmente un derby contro la Lube, ma prima bisognerà pensare a prendersi la vittoria in questa partita che si preannuncia decisamente complicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Trento Chaumont viene trasmessa in diretta tv su Fox Sports, e dunque la Champions League di volley maschile è un appuntamento riservato in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno gustarsi questa partita del PalaTrento accedendo al canale 204 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile attivare l’applicazione Sky Go, grazie alla quale assistere alla programmazione in diretta streaming video. Ciascun abbonato potrà collegare fino ad un massimo di due dispositivi mobili (PC, tablet o smartphone); infine diamo anche notizia del sito ufficiale della federazione europea di pallavolo (www.cev.lu), sul quale troverete le informazioni utili sulla Champions League e sulle squadre ancora in corsa per un posto alle Final Four di Kazan.

IL CONTESTO

Il regolamento è chiaro: per superare il turno, Trento ha bisogno quantomeno di impattare il risultato con cui ha perso all’andata. Se dovesse essere un 3-2 interno, le due squadre andrebbero a disputare un golden set per determinare la vincente; le altre ipotesi sono un 3-0 o un 3-1 a favore dei padroni di casa o un 3-0 o un 3-1 per Chaumont, e naturalmente la squadra che dovesse prendersi la vittoria con questi punteggi andrebbe a disputare l’ultimo turno dei Playoff 12. Angelo Lorenzetti e i suoi giocatori ci credono, ma all’andata hanno sperimentato la qualità dei francesi; pure sono stati bravi perchè, dopo aver dominato o quasi il primo set, si sono trovati sotto 1-2 ma hanno avuto ancora la forza di vincere il quarto parziale. Hanno capitolato al tie break, ma intanto hanno messo le mani su due set che adesso potrebbero fare tutta la differenza del mondo; Uros Kovacevic, Eder Carbonera e Fipippo Lanza hanno indicato la rotta segnando 44 punti complessivi per la Diatec, la chiave per questa sera potrebbe risiedere negli ace del brasiliano (4 all’andata) e provare a fermare Wassim Ben Tara, che è stato MVP della partita della scorsa settimana con 18 punti, arrivati in virtù di 16 attacchi. Il giocatore di Chaumont è stato particolarmente efficace quando si è trattato di attaccare in regime di servizio francese: 7 dei suoi 18 punti sono arrivati in questo modo. Ricordiamo che Chaumont è campione di Francia in carica e ha vinto la Supercoppa all’inizio della stagione; si tratta dei primi titoli di una storia comunque importante (il club è nato nel 1963), adesso serve il sigillo internazionale e questo potrebbe decisamente essere l’anno buono.

